بنیاد شهید اجرای «طرح ساماندهی گلزار شهدا» را به عهده گیرد/شهرداریها مشغله دارند

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود اینکه طرح ساماندهی گلزار شهدا به عنوان یک مصوبه رسمی در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گرفت اما با توجه به تفاوتهای جغرافیایی در نقاط مختلف کشور، اجرای این طرح با ناهماهنگیها و تفاوتهای ساختاری همراه بود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یک نهاد مرتبط باید در اجرای این طرح حضور داشته و سایر نهادها آن را حمایت کنند، گفت: با توجه به اینکه شهرداریها در حوزه فعالیتهای عمرانی با مشغله فراوان روبه رو هستند، به طور طبیعی نمی توانند ساماندهی گلزار شهدا را در اولویت کاری خود قرار دهند بنابراین بهتر است بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان متولی اصلی این طرح انتخاب شود.



وی با اشاره به بازدید جمعی از اعضای فراکسیون فرزندان شاهد مجلس شورای اسلامی از برخی گلزارهای شهدا در سراسر کشور، افزود: خوشبختانه در برخی شهرها مانند شیراز و شهرهای استان خوزستان اقدامات خوبی در یکسان سازی و هماهنگ کردن مزار شهدا صورت گرفته اما لازم است این اتفاق در سراسر کشور به طور هماهنگ اتفاق بیفتد.



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از متوقف ماندن طرح ساماندهی گلزار شهدا در برخی مناطق کشور، گفت: تعویق در اجرای این طرح به هیچ عنوان زیبنده نام شهدا نیست چون خانواده شهدا که یادگاران آنها هستند باید بتوانند در بهترین شرایط به زیارت عزیزانشان رفته و در آرامش به سر برند.



حسینی افزود: با وجود شعارهایی که در تریبونهای رسمی داده می شود، موضوع شهدا و خانواده آنها در اولویت مسئولان قرار ندارد بنابراین می طلبد دولت با در دستور کار قرار دادن طرح ساماندهی گلزار شهدا به عنوان اولویت کاری بنیاد شهید، گامی موثر در جهت بهبود این شرایط بردارد.



مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی پیشنهاد کرد: برای ادامه طرح ساماندهی قبور، راهکارهایی همچون متوقف شدن اجرای طرح ساماندهی، تشکیل کارگروهی ویژه از کارشناسان حوزه های مرتبط، تغییر سیاست نوسازی به بازسازی، دخالت دادن خانواده شهدا در اجرای طرح و جمع آوری بازمانده های گلزارهای بازسازی شده در قالب موزه، در دستور کار قرار گیرد.