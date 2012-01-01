"قانون قبیله پدری" در شیراز نقد و بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین فقیری در ابتدای این نشست درباره موضوعی که دستمایه نوشتن این رمان قرار گرفته یعنی سفر گفت: در ورودیه کتاب با مقالهای برمیخوریم که سفر را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و با رویکردی نتیجهگیرانه به محتوای کتاب پرداخته و هنرمند در این راه و در توصیف واژه سفر در اندیشه نیز پایبند این معنا بوده است.
وی در ادامه به محاسن رمان اشاره کرد و ادامه داد: از حسنهای کتاب تغییر نثر در موقعیتهای مختلف است. در بخش اول نثر مقالهای و شاید ژورنالیستی است و شاید نویسنده میخواسته از روشهای معمول در رمان پیروی نکند اما در بخش دوم ماجرا در طبیعت میگذرد و بنا به روال منطقی نثر حالتی آهنگین به خود میگیرد.
نویسنده مجموعه داستان دهکده پرملال در ادامه درباره خط قرمز رمان گفت: عشق خط قرمز رمان محسوب می شود که دیالوگی شعرگونه را پیش روی مخاطب میگذارد و در این دیالوگ نقش پدر که از قدیم در باور ایلخان مانده را بازگو میکند، منتها نویسنده در تار عنکبوتی از باورهای صواب و ناصواب گیر میکند که بی هیچ شبههای دودش به چشم ادبیات میرود و در واقع دودش به چشم منطق رمان میرود که رکن اساسیاش باورپذیری است.
فقیری ادامه داد: بسیار حرفهای ناگفته در عنوان کتاب است که همان خط قرمزهاست و اگر نویسنده در ذهنش آزادی اندیشه نداشته باشد و ناخودآگاه گرفتار خودسانسوری شود آن نوشتهای که از خامه او بیرون میتراود، نصف کل ماجراست. مابقی به طور عمد مخفی نگاه داشته میشود نیمی از چراها در ظلمتند و نیمی دیگر به هیچ وجه کافی نیست.
این داستاننویس در ادامه به روایت چند شخصیتی در داستان اشاره کرد و افزود: اولین بار روایت تک به تک شخصیتها را فاکنر به ساحت ادبیات هدیه کرد در کتاب گور به گور و خشم و هیاهو و صادق چوبک داستان سنگ صبور را بر این اساس نوشت. اصولاً رمان چند صدایی جذابتر است و خواننده را با واقعیتی ملموس همراه میکند، محمد هنرمند هم از این روش استفاده کرده و بار مسئولیت حوادث را قسمت کرده است.
امین فقیری با بیان این مطلب که اندوهی بنیانکن زیر پوست رمان در جریان است، به بررسی روند ماجرای رمان از دیدگاه شخصیتهای مختلف پرداخت و آنها را مورد ارزیابی قرار داد.
وی در انتها گفت: بیشک محمدرضا هنرمند شروعی خوب داشته، رمانی مدرن نوشته است و رفت و برگشتهای زیبایی دارد. همچنین می توان گفت شخصیت اصلی که همان بهادر خان باشد بسیار به چشم میآید و مابقی فقط به خاطر کاملکردن تصویر بهادرخان است که به صحنه میآیند و ناپدید میشوند.
فقیری افزود: امید که هنرمند بتواند با شهامت به ادبیات ایل قشقایی جلوهای تازه بخشد و خود بسیاری از قوانین دست و پاگیر را بشکند، همین کاری که در قانون قبیله پدری کرده است.
در ادامه این نشست فهیمه حیدری به عنوان منتقد دوم با استفاده از نظریه های بارت، ژانت و تئودوروف به نقد و بررسی رمان با نگاهی جزئیگرایانه پرداخت.
این منتقد در ابتدا با اشاره به نظریه بارت گفت: به عقیده بارت نویسندهای که نامهایی درست برای شخصیت های داستانی خود برگزیند، به راستی بر قله موفقیت نشسته و در این رمان با چنین موفقیتی روبهرو هستیم.
وی افزود: نام ختن که شخصیتی ناپیداست و عاشق اما گویی بوی خوشش تمام قبیله را انباشته است، از این دست نامهاست.
حیدری در نقد مبسوط خود در انتها چنین نتیجه گرفت که رمان «قانون قبیله پدری» دارای پتانسیلهای بالایی در بحث نشانه شناسی است و با قدرت استعاری و مجازی و استفاده از این تکنیکها یکی از آثار بینظیر در حوزه ادبیات است.
در ادامه این نشست محمدرضا هنرمند به عنوان نویسنده رمان توضیحاتی در خصوص روند نوشتن رمان داد و گفت: این رمان ظرف سه سال نوشته شد که در این مدت گاه دست از نوشتن کشیدم تا زمانی که هر شخصیتی خود را به من نشان داد و امر به نوشتن کرد.
وی افزود: در خصوص بحث چند صدایی بودن رمان که یکی از حضار علاقه داشت بداند این تکنیک چه خدمتی به خود رمان یا به جامعه ادبی داشته است، باید بگویم که من تنها جوابگو به رمان خودم هستم و دوست داشتم همان طور که من نویسنده، در نوشتن این رمان عرقریزان روح داشتم، خواننده نیز در این عرقریزان شریک من باشد و بتواند همراه من به کشف در رمان نایل آید.
در انتهای نشست کاووس حسنلی استاد دانشگاه شیراز با ابراز خرسندی از برگزاری چنین نشست هایی گفت: اینکه با نگاه علمی و آکادمیک به سراغ کالبد رمان برویم، اتفاقی است که در این نشستها به خوبی صورت گرفته و امیدوارم اینها آغازی باشد بر نقدهای اصولی و آکادمیک در مواجهه با ادبیات.
این نشست به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، بنیاد فارسشناسی و مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس با همکاری قطب علمی پژوهشهای ادبی فرهنگی فارس وابسته به دانشگاه شیراز برگزار شد و نویسندگان و منتقدان شیرازی از جمله منصور اوجی، احمد سپاسدار، علی ضیاییان و محمد کشاورز در این جلسه حضور داشتند.
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