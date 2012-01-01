سه خبر کوتاه فرهنگی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رزن گفت: پس از سالها تلاش، انجمن خوشنوسان رزن از سوی انجمن خوشنویسان ایران به صورت رسمی ثبت شد.

علی مرادی نور افزود: مجوز برگزاری آزمون نیز به این شهرستان تفویض شد که اولین آزمون در دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی گفت: هنرجویان علاقمند به شرکت در امتحانات مراحل مقدماتی، متوسط، خوش، عالی و ممتاز هر خط باید تا 25 دی ماه جاری به واحد امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رزن مراجعه و ثبت‌نام کنند.

مرادی نور یادآور شد: این آزمون در روزهای 29 و 30 دی ماه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رزن برگزار خواهد شد.

استقبال دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان از کرسی‌های آزاداندیشی

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی همدان گفت: استقبال از کرسی‌های آزاداندیشی بسیار بالا بوده و دانشجویان با اشتیاق از برنامه‌ها استقبال می‌کنند.

حجت‌الاسلام حمید‌رضا قربانی عنوان کرد: تاکنون 15 کرسی آزاد‌اندیشی به صورت دو کرسی عمومی و 13 مورد به صورت کلاس‌های معارف در ترم جاری در دانشگاه صنعتی برگزار شده است.

حجت‌الاسلام قربانی افزود: کرسی‌های برگزار شده در موضوع های مختلفی شامل تفکیک جنسیتی، رابطه با آمریکا، پس از فتح خرمشهر جنگ یا صلح، جنبش‌های اسلامی برگرفته از انقلاب اسلامی و مباحثی از این قبیل برگزار شده است.

وی هدف از برگزاری کرسیها را رسیدن به منویات مقام معظم رهبری، بینش بخشی به دانشجویان و ایجاد مکانی برای تولید فکر عنوان کرد.

مسابقه نقاشی "اهدای خون، اهدای زندگی" در همدان برگزار می‌شود

سازمان انتقال خون همدان با همکاری سازمان دانش آموزی این استان مسابقه نقاشی با محوریت "اهدای خون، اهدای زندگی" را برگزار می‌کند.

این مسابقه ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی است و دانش آموزان باید تا 15 بهمن ماه آثار خود را به واحد حفظ و جذب اهداکنندگان سازمان انتقال خون استان همدان ارسال کنند.

آثار ارسالی توسط داوران مورد بررسی قرار گرفته و به بهترین آثار ارسالی، جوایزی اهدا خواهد شد.

هدف از جرای این برنامه‌ها ترویج فرهنگ اهدای خون برای کمک به افراد نیازمند عنوان شده است.

سازمان انتقال خون همدان در سال‌های گذشته نیز برنامه‌های فرهنگی را با همکاری سازمان دانش آموزی استان اجرا کرده که از مهمترین آنها توزیع بیش از دو هزار پازل بین دانش آموزان مقطع ابتدایی، برگزاری نمایشگاه مشترک از آثار دانش آموزان، برگزاری مسابقه مقاله نویسی، برگزاری مسابقه نقاشی در سنین مختلف و اهدای جوایز به دانش آموزان و والدین اهداکننده خون است.