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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

همدان - خبرگزاری مهر: صعود تیم همدان به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر هاکی کشور و نامزدی تیرانداز همدانی برای دریافت تندیس چهره اخلاق سال ورزش عناوین اخبار ورزشی همدان است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هاکی همدان به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر هاکی کشور صعود کرد.

ششمین دوره مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور در منطقه دو به میزبانی البرز برگزار شد و در پایان، تیم های همدان و سمنان با کسب هفت امتیاز به دور نیمه نهایی این رقابت ها راه یافتند.

این دوره از مسابقات با حضور تیم های البرز، همدان، سمنان و چهارمحال بختیاری انجام شد.

همچنین تیمهای البرز با کسب سه امتیاز و چهارمحال بختیاری بدون امتیاز به ترتیب سوم و چهارم شدند.

تیرانداز همدانی نامزد نهایی دریافت تندیس چهره اخلاق سال ورزش شد

نامزدهای نهایی دریافت تندیس چهره اخلاق سال ورزش که در پنجمین همایش فرزندان آفتاب از آنان تجلیل خواهد شد، معرفی شدند که در بین آنها "مه لقا جام بزرگی" بانوی المپیکی تیراندازی همدان در بخش بانوان قرار دارد.

"جام بزرگی" به عنوان نخستین بانوی رشته تیراندازی همدان در سال 2012 سهمیه المپیک لندن را کسب کرد.

موسسه فرهنگی، هنری و ورزشی نسل آفتاب پس از برگزاری چهارمین دوره همایش فرزندان نسل آفتاب (معرفی چهره های برتر اخلاق مدار ورزش کشور) امسال نیز همزمان با ایام سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی، پنجمین دوره این همایش را برگزار می کند.

بر این اساس پس از فراخوان و نظرسنجی از اهالی ورزش و جمع آوری فرم ها، نامزدهای نهایی در شش بخش ورزشکار مرد، زن، رئیس فدراسیون، مدیر کل تربیت بدنی و مربی آقایان و بانوان قرار دارند.

کد مطلب 1498129

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