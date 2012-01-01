970 هزار برگ سند سجلی در همدان اسکن شد

عبدالله مقصودی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر در 9 شهرستان و دو بخش استان همدان اسناد سجلی در حال اسکن، تصویر برداری و آرشیو الکترونیک است.

وی از ایجاد سامانه الکترونیکی آرشیو اسناد در همدان خبر داد و افزود: در این سامانه اطلاعات ولادت و فوت به صورت اسکن شده وارد و تمام ادارات تابعه به این سامانه متصل می‌شوند.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان اضافه کرد: در این راستا باید سه میلیون و 400 نفر سند ولادت و یک میلیون نفر سند فوت اسکن شود.

مقصودی فر همچنین اظهار داشت: در حال حاضر در تمام ادارات تابعه استان همدان شناسنامه به صورت مکانیزه صادر شده و از دخالت دست در صدور شناسنامه کاسته شده است.

وی با بیان اینکه ثبت ولادتها لحظه‌ای شده، افزود:‌ با همکاری دانشگاه علوم پزشکی همدان مأموران ثبت احوال در دو بیمارستان شهر همدان مستقر شده‌اند تا تنظیم شناسنامه نوزادان در اسرع وقت انجام شود.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان اضافه کرد: درباغ بهشت همدان نیز مأموری مستقر شده تا نسبت به ابطال شناسنامه متوفی اقدام کند.

وی از صدور کارت شناسایی ملی برای یک میلیون و 475 هزار نفر از همدانیها خبر داد و یادآور شد: اجرای طرح کارت ملی هوشمند در استان همدان به صورت پایلوت انجام می‌شود که مقدمات زیرساختی آن آماده شده و از سال آینده اجرایی خواهد شد.