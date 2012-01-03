فرشاد شکیبی تهیهکننده مجموعه "نفس عمیق" درباره اهداف ساخت این برنامه به خبرنگار مهر گفت: معضلات و آسیبهای اجتماعی با محوریت پیشگیری، موضوع اصلی ما برای ساخت "نفس عمیق" هستند و تاکنون به مسائلی چون امنیت اجتماعی و سرقتهای خرد در برنامه پرداختهایم.
وی افزود: کلاهبرداریهای اینترنتی و دوستیهای خیابانی موضوعات دیگری است که آنها را بررسی میکنیم. برنامه ساختاری کاملا مستند دارد که همراه با نمایش مصداقهای واقعی هر سوژه را مورد بررسی قرار میدهد. حتی شده که برای ساخت یک قسمت پا به پای پلیس در ماموریتها پیش برویم و بخشی از فعالیتهایشان را در برنامه بیاوریم.
تهیهکننده "نفس عمیق" با اشاره به ماجرای تیراندازی دو پسر 16 ساله که از یک شرکت سرقت کرده بودند، اظهار کرد: به موارد مشابه دیگری نیز در برنامه پرداختهایم. مثل دختری که سوار ماشین مردهای مسن ثروتمند میشده و بعد از بیهوش کردن آنها اموالشان را سرقت میکرده است.
شکیبی ادامه داد: همچنین کلاهبرداری اینترنتی و به ویژه سرقت عابر بانک که این اواخر گسترش زیادی پیدا کرده، موضوع برنامه مستند ما شده و با تصویربرداری از صحنه دادگاه مال باختهها یا زمان دستگیری سارقان دوربین برنامه به منزله راوی عمل میکند.
وی که ساخت برنامههای "شوک" و "زنگار" را در کارنامه دارد، مدت زمان ساخت هر قسمت از این برنامه که در 13قسمت 30 دقیقهای یکشنبهها ساعت 23 روی آنتن شبکه سوم میرود را 20 تا 25 روز معرفی کرد.
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