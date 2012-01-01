205 اثر به پنجمین جشنواره شعر دفاع مقدس همدان ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر زمردیان در آیین پایانی پنجمین جشنواره شعر دفاع مقدس همدان گفت: این جشنواره با هدف ترغیب و تشویق شاعرانی که در حوزه دفاع مقدس شعر می سرایند برگزار شد.

زمردیان افزود: پس از پایان مهلت اعلام شده 205 اثر از 83 شاعر به دبیرخانه اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان ارسال شد.

وی اظهار داشت: این جشنواره شامل چهار بخش شعر دفاع مقدس، شعر کودک و نوجوان، شعر مقاومت ملل و بیداری اسلامی و همچنین شعر در مضامین و مفاهیم عاشورایی بود.

زمردیان افزود: استقبال از جشنواره در سال جاری نسبت به سال گذشته سیر صعودی داشته است.

وی اضافه کرد: خروجی هر دوره از جشنواره چاپ یک جلد کتاب با انتخاب داوران از بهترین اشعار رسیده است که این اشعار در کتابی به نام "یک خاکریز غزل" چاپ شده است.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان یادآور شد: پنجمین جشنواره شعر دفاع مقدس با برگزاری نکوداشت شاعر فرهیخته سید "مهدی موسوی فاخر" در همدان همراه شد.