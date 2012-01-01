اعضای هیئت اجرایی انتخابات نکا انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار نکا صبح یکشنبه در جلسه معرفی اعضای هیئت اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افراد هیئت اجرایی از ملاحظه کاری در کار انتخابات جلوگیری کنند.

رضا آزادی کناری افزود: افرادیکه وارد هیئت اجرایی می شوند باید از فعالیت در ستادها و برنامه های کاندیداها دور بوده و به هیچ عنوان در این برنامه ها شکت نکنند که در صورت مشاهده بر اساس قانون بشدت برخورد می شود.

وی ادامه داد: هیئت اجرایی نکا توسط 30 معتمد نکایی انتخاب می شوند و باید به عنوان معتمد نهایت تلاش را در برگزاری انتخاباتی سالم انجام دهند.

فرماندار نکا اضافه کرد: هر کسی نمی تواند بی طرف باشد درهیئت اجرایی انتخابات وارد نشود.

آزادی یادآور شد: اعضای هیئت اجرایی براساس قانون حق انتخابت له یا علیه هیچ کاندیدایی را ندارند و در صورت مشاهده برخورد می شود.

رئیس هیئت نظارت انتخابات شهرستان نکا گفت: انتخابات باید ضمن رعایت قانون، درنهایت امانتداری برگزار شود.

حجت الاسلام سید احمد رسولی اظهار داشت: باید طوری در این انتخابات کار کنیم که انتخابات به صورت حداکثری و به نحو احسن انجام شود و فردی به مجلس برود که برای مردم مفید باشد.

در این انتخابات، اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات شهرستان نکا به ترتیب آرا قربان زکی پور، احمد عاشوری، منصور علی نژاد، محمد بابایی، قربان یگانه جعفری، حسینعلی گلزاد، محمد علی شبستانی و حجت الاسلام بشیرعالیشاه بوده و اعضای علی البدل به ترتیب آرا اصغر کارگر، سید علی اسدی، علی اکبر عالمی نژاد، سید اسماعیل میری و علی درخشانی فر انتخاب شدند.