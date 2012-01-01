60 هزار نفر در طرح مشاغل خانگی استان کرمانشاه ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب براندیشه با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی استان در زمینه طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، گفت: 12 هزار و 577 مجوز مشاغل خانگی در استان صادر شده است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه افزود: تاکنون بیش از 60 هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده که 44 هزار نفر آن به صورت مستقل و مابقی تحت عنوان پشتیبان و تحت پوشش هستند.

براندیشه از معرفی 9 هزار و 310 طرح با اعتبار 45 میلیارد و 927 میلیون تومان به بانکهای استان خبر داد و تاکید کرد: بانکها توانسته اند تا کنون به 987 طرح مبلغ سه میلیارد و244 میلیون تومان پرداخت کنند.

وی خواستار تسریع در روند پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی شد و تصریح کرد: بانکها تا 22 بهمن ماه سال جاری فرصت دارند تا کل سهمیه 70 میلیارد تومانی مشاغل خانگی را پرداخت کنند.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به میزان انعقاد قرارداد طرحهای زودبازده طی یک هفته گذشته پرداخت و گفت: طی این مدت مبلغ دو میلیارد و 310 میلیون تومان در بانک های صادرات کشاورزی و ملی انعقاد قرارداد شده است.

براندیشه در پایان از تصویب 16 طرح زودبازده اقتصادی خبر داد و افزود: برای اجرایی شدن این طرحها مبلغ یک میلیارد و 980 میلیون تومان تسهیلات از محل اعتبارت بنگاههای اقتصادی زودبازده اختصاص یافته و این طرحها می توانند زمینه اشتغال 23 نفر را فراهم کنند.