پاپ نسبی گرایی اخلاقی را مورد انتقاد قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پیام پاپ به مناسبت روز جهانی صلح نشان دهنده انتقاد شدید وی نسبت به نسبی گرایی اخلاق و مسلکهای بشری است که اعتقاد دارند هیچ استاندارد عینی برای اخلاق وجود ندارد.

رهبر کاتولیکهای جهان همچنین در پیام خود به مناسبت سال نو میلادی به تمام جوامع هشدار دارد اگر امور براساس قوانین طبیعی اخلاقی پیش نروند صلح و عدالت در قالب کلمات باقی می ماند.

وی اظهار داشت که هرفردی باید فراتر از افقهای نسبتی حرکت و به حقیقت درباره خود و حقیقت خیر و شر پی ببرد.

رهبر کاتولیکها که پیام خود را با عنوان "آموزش جوانان با صلح و عدالت" ارائه کرد گفت: انسان در اعماق وجدان خود قانونی کشف می کند که خود وضع نکرده و باید از آن اطاعت کند، نداهای درونی هر فرد وی را به عشق و انجام کارهای خیر، دوری از شر و پذیرفتن مسئولیت کارهای شری که مرتکب می شود فرا می خواند.

بندیکت شانزدهم یادآور شد: از این رو اجرای آزادی در نهایت به قانون اخلاقی طبیعی بازی می گردد که دارای ویژگی جهانی است ، کرامت هر فردی را بیان می کند و بنیانهای حقوق بشر و به تبع مسئولیتهای بشر را تشکیل می دهد که در تحلیل آخر می تواند پایه ای برای همزیستی مسالمت آمیز باشد.

