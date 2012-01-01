33 نفر در بروجرد داوطلب انتخابات مجلس شدند/ ثبت نام مقدسی و بروجردی

سجاد معین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع کار انتخابات اظهار داشت: کار رسمی انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی از سوم دی ماه شروع و همزمان با فرمان شروع انتخابات ثبت نام از نامزدهای انتخابی نیز در سراسر کشور آغاز شد.

وی افزود: در این دوره تعداد 33 نفر در حوزه انتخابیه شهرستان بروجرد ثبت نام کرده اند که برخی از آنها در تهران و در ستاد مرکزی ثبت نام کرده و تعدادی دیگر نیز در ستاد بروجرد ثبت نام کرده اند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد تصریح کرد: در این راستا هیئت اجرایی برگزاری انتخابات نیز در شهرستان بروجرد شکل گرفته است.

معین با اشاره به وظایف هیئت اجرایی افزود: تعیین محل شعب اخذ رای و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ازجمله دستور کار هیئتهای اجرایی است.

وی همچنین با مقایسه آمار افراد ثبت نامی در انتخابات دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در دوره هشتم انتخابات 37 داوطلب در حوزه انتخابیه شهرستان بروجرد ثبت نام کرده که از این تعداد دو نفر زن بودند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد ادامه داد: در انتخابات قبلی مجلس شورای اسلامی10 نفر با تحصیلات فوق لیسانس، هشت نفر با مدرک دکتری برای حضور ادر انتخابات داوطلب شده بودند.

معین تصریح کرد: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی 33 نفر در بروجرد داوطلب شده که از این تعداد چهار نفر زن هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد 24 نفر دارای تحصیلات فوق لیسانس و 9 نفر دارای مدرک دکترا هستند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد یادآور شد: در این دوره بیشترین ثبت نام شدگان در طیف سنی 40 سال هستند.

معین ادامه داد: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی شش نفر فرهنگی، شش نفر پزشک، دو نفر شغل آزاد، شش نفر کارمند، هفت نفر بازنشسته و یک نفر بیکار ثبت نام کرده است.

وی یادآور شد: در این دوره از انتخابات دو نماینده فعلی بروجرد علاء الدین بروجردی و هادی مقدسی نیز ثبت نام کرده اند.