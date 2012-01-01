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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

معین به مهر خبر داد:

33 نفر در بروجرد داوطلب انتخابات مجلس شدند/ ثبت نام مقدسی و بروجردی

33 نفر در بروجرد داوطلب انتخابات مجلس شدند/ ثبت نام مقدسی و بروجردی

بروجرد - خبرگزاری مهر: معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد از ثبت نام 33 نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در این شهرستان خبر داد.

سجاد معین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع کار انتخابات اظهار داشت: کار رسمی انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی از سوم دی ماه شروع و همزمان با فرمان شروع انتخابات ثبت نام از نامزدهای انتخابی نیز در سراسر کشور آغاز شد.

وی افزود: در این دوره تعداد 33 نفر در حوزه انتخابیه شهرستان بروجرد ثبت نام کرده اند که برخی از آنها در تهران و در ستاد مرکزی ثبت نام کرده و تعدادی دیگر نیز در ستاد بروجرد ثبت نام کرده اند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد تصریح کرد: در این راستا هیئت اجرایی برگزاری انتخابات نیز در شهرستان بروجرد شکل گرفته است.

معین با اشاره به وظایف هیئت اجرایی افزود: تعیین محل شعب اخذ رای و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ازجمله دستور کار هیئتهای اجرایی است.

وی همچنین با مقایسه آمار افراد ثبت نامی در انتخابات دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در دوره هشتم انتخابات 37 داوطلب در حوزه انتخابیه شهرستان بروجرد ثبت نام کرده که از این تعداد دو نفر زن بودند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد ادامه داد: در انتخابات قبلی مجلس شورای اسلامی10 نفر با تحصیلات فوق لیسانس، هشت نفر با مدرک دکتری برای حضور ادر انتخابات داوطلب شده بودند.

معین تصریح کرد: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی 33 نفر در بروجرد داوطلب شده که از این تعداد چهار نفر زن هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد 24 نفر دارای تحصیلات فوق لیسانس و 9 نفر دارای مدرک دکترا هستند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد یادآور شد: در این دوره بیشترین ثبت نام شدگان در طیف سنی 40 سال هستند.

معین ادامه داد: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی شش نفر فرهنگی، شش نفر پزشک، دو نفر شغل آزاد، شش نفر کارمند، هفت نفر بازنشسته و یک نفر بیکار ثبت نام کرده است.

وی یادآور شد: در این دوره از انتخابات دو نماینده فعلی بروجرد علاء الدین بروجردی و هادی مقدسی نیز ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 1498140

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