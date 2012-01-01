به گزارش خبرنگار مهر، ونوس تله ای یکی از مشهورترین گیاهان شکارگر است که بر خلاف دیگر گیاهان مشابه یک صیاد واقعی است و مدتها به حالت شکفته برای طعمه اش منتظر می ماند و ناگهان با بسته شدن مانند یک تله عمل می کند.

2- ساراتسنیا: یک گیاه شکارگر اندونزیایی است که رنگ زیبا و بوی منحصر به فردش حشرات کوچک راجذب و به دام می اندازد.



3- فرفیون گوشتی: یک زیرگونه سمی از کاکتوسهاست که ظاهرش شبیه یک توپ است.



4- میوه هیولایی : علاوه بر شکل عجیب این کاکتوس قادر است یک میوه غیر عادی بسیار خوشمزه که طعمی مخلوط از توت فرنگی و گلابی دارد تولید کند.





5- ساندیو: این گیاه یکی از مشهورترین گیاهان گوشتخوار است که در سراسر جهان می روید و بیش از 100 گونه دارد که بیشتر آنها در استرالیا و نیوزلند می رویند.



6-آمورفوفالوس: این گیاه یکی از بزرگترین و بدبوترین گلهای جهان است که در اکثرجزایر اندونزی وجود دارد و مردم به آن اسامی مانند گل لاشه ای، نخل مارپیچ و یا سوسن جادوگرمی دهند.



7-کلم بروکلی رومانسکو: این گیاه یک زیرگونه از کلم معمولی است که ظاهرش مقداری عجیب است.



8-بائوباب: یکی از شگفت انگیز ترین گیاهان سیاره ماست و در بسیاری افسانه ها و ادبیات دنیا وارد شده و شکلش را روی بسیاری از تمبرها، نقاشی ها و پوسترها به تصویر کشیده اند.

9- ولویچیا: گیاه بیابانی است که در جنوب آفریقا می روید و قطر تنه ای بسیار ضخیم و حدود 3 فوت دارد ولی بیشتر قسمتهای آن درزیر زمین پنهان شده است و درواقع یک گونه زیرزمینی با طول ریشه ای بالغ بر 3 متر است.



10- رافلزیا: این گیاه که یک نوع انگل است نه تنها ظاهر بسیارعجیبی دارد بلکه بوی بسیار متعفنی و غیر قابل باوری از خود ساطع می کند که بسیار وحشتناک است.

