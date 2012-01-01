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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

گزارش تشریحی ــ تصویری مهر/

عجیب‌ترین گیاهان دنیا/ گول ظاهر زیبا را نخورید

عجیب‌ترین گیاهان دنیا/ گول ظاهر زیبا را نخورید

عجیبترین گیاهان دنیا اغلب گیاهانی گوشتخوار با ظاهری فریبنده هستند.

  به گزارش خبرنگار مهر، ونوس تله ای یکی از مشهورترین گیاهان شکارگر است که بر خلاف دیگر گیاهان مشابه یک صیاد واقعی است و مدتها به حالت شکفته برای طعمه اش منتظر می ماند و ناگهان با بسته شدن مانند یک تله عمل می کند.

 2- ساراتسنیا: یک گیاه شکارگر اندونزیایی است که رنگ زیبا و بوی منحصر به فردش حشرات کوچک راجذب و به دام می اندازد.


3- فرفیون گوشتی: یک زیرگونه سمی از کاکتوسهاست که ظاهرش شبیه یک توپ است.


4- میوه هیولایی : علاوه بر شکل عجیب این کاکتوس قادر است یک میوه غیر عادی بسیار خوشمزه که طعمی مخلوط از توت فرنگی و گلابی دارد تولید کند.


 

5- ساندیو: این گیاه یکی از مشهورترین گیاهان گوشتخوار است که در سراسر جهان می روید و بیش از 100 گونه دارد که بیشتر آنها در استرالیا و نیوزلند می رویند.


6-آمورفوفالوس: این گیاه یکی از بزرگترین و بدبوترین گلهای جهان است که در اکثرجزایر اندونزی وجود دارد و مردم به آن اسامی مانند گل لاشه ای، نخل مارپیچ و یا سوسن جادوگرمی دهند.


7-کلم بروکلی رومانسکو: این گیاه یک زیرگونه از کلم معمولی است که ظاهرش مقداری عجیب است.


8-بائوباب: یکی از شگفت انگیز ترین گیاهان سیاره ماست و در بسیاری افسانه ها و ادبیات دنیا وارد شده و شکلش را روی بسیاری از تمبرها، نقاشی ها و پوسترها به تصویر کشیده اند.

9- ولویچیا: گیاه بیابانی است که در جنوب آفریقا می روید و قطر تنه ای بسیار ضخیم و حدود 3 فوت دارد ولی بیشتر قسمتهای آن درزیر زمین پنهان شده است و درواقع یک گونه زیرزمینی با طول ریشه ای بالغ بر 3 متر است.


10- رافلزیا: این گیاه که یک نوع انگل است نه تنها ظاهر بسیارعجیبی دارد بلکه بوی بسیار متعفنی و غیر قابل باوری از خود ساطع می کند که بسیار وحشتناک است.
 

کد مطلب 1498141

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