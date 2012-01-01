به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم فوتبال صبای قم با تراکتور سازی در حالی عصر جمعه در شهر مقدس قم و به میزبانی شاگردان عبدالله ویسی برگزار می‌شود که در جدال دو تیم از سال 1389 یعنی دهمین دوره لیگ برتر تا بازی رفت یازدهمین دوره این مسابقات که مردادماه امسال برگزار شد، صبا در دو مسابقه متوالی توانسته است تراکتور سازی تبریز را در چارچوب دیداری رسمی از لیگ برتر شکست دهد.



صبای قم از دوره نهم لیگ برتر یعنی در فصل 89-1388 تا کنون در قالب رقابت‌های لیگ برتر موفق به کسب سه پیروزی برابر تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز شده است اما در این سه سال تراکتور سازی تبریز تنها یک بار موفق به شکست صبای قم شده است.



برتری صبا در آخرین مصاف با تراکتور سازی تبریز



اگر چه دو تیم سابقه رویارویی با یکدیگر در دوره‌های مختلف لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را دارند اما آخرین بار در دیدار رفت لیگ یازدهم برابر یکدیگر به میدان رفتند.

آخرین مصاف دو تیم در بازی رفت یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز صورت گرفت، که در پایان 90 دقیقه تلاش دو تیم، این شاگردان عبدالله ویسی در تیم صبای قم بودند که به برتری سه بر دو دست یافتند، این در حالی است که در بازی برگشت لیگ فصل گذشته نیز صبا در همین ورزشگاه دو بر یک تراکتور سازی تبریز را از پیش رو برداشت



آخرین تمرین صبا در قم



تیم فوتبال صبای قم آخرین تمرین خود پیش از مصاف عصر جمعه این هفته را در قم برگزار می‌کند و سپس آماده مصاف با تیم تراکتور سازی تبریز خواهد شد.



شاگردان عبدالله ویسی بعد از اینکه در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در حضور تماشاگران قمی، بارها موقعیت گل فراهم کردند اما به دلیل خوب استفاده نکردن از فرصت‌های گلزنی در نهایت برابر تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز به تساوی یک بر یک رسیدند، تا روز چهارشنبه در تهران تمرین می‌کنند اما آخرین تمرین آنها روز پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود تا از هر نظر برای دیدار عصر فردا با تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز آماده باشند.



عنایتی و ابراهیمی آخرین گلزنان صبای قم و تراکتور سازی تبریز



دو تیم صبای قم و تراکتور سازی تبریز در حالی عصر جمعه این هفته در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم به مصاف یکدیگر می‌روند که آخرین بار یک مهاجم برای صبا و یک هافبک برای تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز گلزنی کرده‌اند.

در آخرین بازی دو تیم که در مرداد ماه امسال در تبریز برگزار شد، رسول بروش، محسن بیات و غلامرضا عنایتی از روی نقطه پنالتی گل‌های تیم فوتبال صبای قم را درون دروازه تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز جای دادند در حالی که برای حریف محسن حسینی و مسعود ابراهیمی گلزنی کردند.



صبای قم و تراکتور سازی تبریز تیم‌های هم امتیاز لیگ برتر



دو تیم صبای قم و تراکتور سازی تبریز در حالی به مصاف یکدیگر می‌روند که در کنار یکدیگر جایگاه‌های چهارم و پنجم جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال تا پایان هفته هفدهم لیگ برتر را در اختیار دارند.



صبای قم در حال حاضر با کسب 29 امتیاز تیم رده پنجم جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال است در حالی که تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز با کسب 29 امتیاز و به دلیل تفاضل گل بهتر تا پیش از دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر در مکان چهارم جدول ایستاده است.



