"بوسیدن روی ماه" به جشنواره فجر می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "بوسیدن روی ماه" آخرین ساخته همایون اسعدیان بر اساس طرحی از منوچهر محمدی است و نخستین نمایش عمومی خود را در جشنواره فجر تجربه خواهد کرد.



"بوسیدن روی ماه" به تهیه کنندگی منوچهر محمدی، محصول سازمان فرهنگی هنری شهرداری و حوزه هنری است و عوامل دیگری همچون مدیر فیلمبرداری: حسین جعفریان .تدوین: هایده صفی‌یاری .طراح گریم: مهرداد میرکیانی .طراح صحنه و لباس: مرجان گلزار .صدابردار: ساسان نخعی .برنامه‌ریز و دستیار اول: مریم هژیروند .مدیر تولید: مجید کریمی .مدیر تدارکات: سجاد رحیمی .دستیار صدا: امیر شاهوردی در خود دارد .

همچنین بازیگرانی چون شیرین یزدان‌بخش، رابعه مدنی، مسعود رایگان، شاهرخ فروتنیان، شبنم مقدمی، امیرحسین رستمی، نازنین خزائی و سعید پورصمیمی در آن به ایفای نقش می پرداخته اند .



پخش داخلی و خارجی و هرگونه تبلیغات و بازار فروش این فیلم در داخل ایران و کشورهای مختلف به حوزه هنری واگذار شده است.

لازم به ذکر است مدیر موسسه تصویر شهر در مصاحبه اش با شماره اخیر هفته نامه پنجره درباره فیلم "بوسیدن روی ماه" گفته است: به جای این که حوزه هنری بیاید با سیاستی مدون از تولید فیلم حمایت کند فیلم تولید شده را خریده برای این که اسمش در جشنواره مطرح شود.