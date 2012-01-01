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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

کبیری:

250 هزار بازرسی در اجرای یک ساله قانون هدفمندسازی یارانه ها انجام شده است

250 هزار بازرسی در اجرای یک ساله قانون هدفمندسازی یارانه ها انجام شده است

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: از زمان اجرای قانون هدقمندی یارانه ها 250 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی عمده و خرده فروش توسط بازرسان این سازمان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر کبیری با اشاره به یک ساله شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: طرح نظارتی ویژه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال گذشته در کشور اجرا شده و آثار موفقی داشته است.
 
وی افزود: 22 گروه کالایی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیشترین اهمیت را داشت و تاکید بازرسی های انجام شده نیز این نوع کالا ها بوده است.
 
کبیری با بیان اینکه روند تخلفات در این مدت رو به کاهش بوده است بیان کرد: نظارت بر بازار مواد لبنی، مواد پروتئینی، سبزیجات، غلات، چای، خرما، انواع خشکبار، شیرینی، قند، شکر، روغن نباتی، شوینده‌ها، نهاده‌های دامی، مصالح ساختمانی، خدمات عمومی، انواع کاغذ چاپ و تحریر، لاستیک خودرو پررنگ تر از سایر کالاها بوده است.
 
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تصریح کرد: در برنامه‌ها و سیاست‌های تدوین شده این سازمان، طرح نظارتی ویژه توسط بازرسان به صورت منسجم و هماهنگ با دستگاهها و اتحادیه‌های ذیربط با هدف تنظیم بازار، برخورد قاطع با متخلفان و رعایت حقوق مصرف کنندگان انجام شده است.
 
وی با اشاره به نظارت بر فروشگاههای عرضه کالا و مواد غذایی و پروتئینی، میوه وتره بار، مصالح ساختمانی، پوشاک و البسه، کیف و کفش یادآور شد: این طرح با بهره ‌گیری از ظرفیت بازرسان اتحادیه‌ها در کنار بازرسان این سازمان ادامه خواهد داشت.
 
کبیری اظهارداشت: شهروندان به منظور مشارکت در بازرسی و نظارت، با مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق تلفن 124 گزارش کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد. 
کد مطلب 1498149

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