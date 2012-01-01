250 هزار بازرسی در اجرای یک ساله قانون هدفمندسازی یارانه ها انجام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر کبیری با اشاره به یک ساله شدن اجرای قانون هدفمندی یارانهها اظهار داشت: طرح نظارتی ویژه اجرای قانون هدفمندی یارانهها از سال گذشته در کشور اجرا شده و آثار موفقی داشته است.
وی افزود: 22 گروه کالایی در اجرای قانون هدفمندی یارانهها بیشترین اهمیت را داشت و تاکید بازرسی های انجام شده نیز این نوع کالا ها بوده است.
کبیری با بیان اینکه روند تخلفات در این مدت رو به کاهش بوده است بیان کرد: نظارت بر بازار مواد لبنی، مواد پروتئینی، سبزیجات، غلات، چای، خرما، انواع خشکبار، شیرینی، قند، شکر، روغن نباتی، شویندهها، نهادههای دامی، مصالح ساختمانی، خدمات عمومی، انواع کاغذ چاپ و تحریر، لاستیک خودرو پررنگ تر از سایر کالاها بوده است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تصریح کرد: در برنامهها و سیاستهای تدوین شده این سازمان، طرح نظارتی ویژه توسط بازرسان به صورت منسجم و هماهنگ با دستگاهها و اتحادیههای ذیربط با هدف تنظیم بازار، برخورد قاطع با متخلفان و رعایت حقوق مصرف کنندگان انجام شده است.
وی با اشاره به نظارت بر فروشگاههای عرضه کالا و مواد غذایی و پروتئینی، میوه وتره بار، مصالح ساختمانی، پوشاک و البسه، کیف و کفش یادآور شد: این طرح با بهره گیری از ظرفیت بازرسان اتحادیهها در کنار بازرسان این سازمان ادامه خواهد داشت.
کبیری اظهارداشت: شهروندان به منظور مشارکت در بازرسی و نظارت، با مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق تلفن 124 گزارش کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
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