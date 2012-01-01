اولین سمینار علمی کاراته در استان فارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجری برگزاری این سمینارعلمی ضمن بیان این مطلب افزود: اصول بدنسازی وتمرینات ویژه باوزنه برداری درکاراته و تاثیراستفاده ازمکملهای ورزشی درکاراته موضوعاتی بود که اساتید دانشگاه درخصوص آن دراین سمینار به تفسیرسخن گفتند.

بهادرچم با اشاره به رشد آمارقابل توجه ورزشکاران و مربیان دارای تحصیلات دانشگاهی درجامعه کاراته استان، برگزاری این گونه همایشها را پاسخی به نیازمربیان، داوران ورزشکاران این رشته ورزشی دانست وافزود: امروزه به اعتقاد همه صاحب نظران و متخصصان آموزش و فراگیری علوم، کسب مهارتهای لازم در زمینه های تخصصی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعی از اهمیت و جایگاه ویژه ای در امر توسعه کلان برخوردار است واین اهمیت به ویژه در شکل خاص آن از این مسئله نشات می گیرد که انسانها نسبت به مدد آموزش توام با پرورش خواهند توانست تواناییهای نامحدود خود را در میدان عمل به منصه ظهور برسانند.

مدیرعامل شرکت آهنگ سلامت افزود: دراین همایش بیش از 150 نفرازپیشکسوتان، مربیان، داوران و ورزشکاران فعال دراین رشته ورزشی حضورداشتند که این آمار برای اولین کاردر نوع خود، آمار امیدوار کننده است.

وی بروز رسانی دانش جامعه کاراته واستفاده ازعلم اساتید دانشگاه توسط این بخش ازجامعه ورزش استان را عمده ترین هدف برگزاری این همایش عنوان کرد و با تشکر ازحمایتهای اداره کل ورزش وجوانان استان، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز و هیئت کاراته استان، افزود: خوشبختانه نگاه مدیریت هیئت کاراته به مقوله دانش، نگاهی مثبت و آینده نگر است.

به گفته چم اینکه مدیران کاراته فارس اعتقاد دارند با نهادینه کردن مبحث علم گرایی دراین ورزش می توان زیرساختهای لازم را برای درخشش بیش ازپیش مربیان، داوران وقهرمانان اینرشته ورزشی درسطح ملی و بین المللی فراهم کرد، استراتژی است که به طور قطع آینده روشنی را پیش روی کاراته استان قرارخواهد داد.

مدیرعامل شرکت آهنگ سلامت از محسن ثالثی استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه شیرازو نعمتی زاده دکترای داروسازی به عنوان سخنرانان این همایش علمی نام برد و افزود: شرکت کنندگان دراین همایش توسط این دو سخنران با جدیدترین یافته علمی درحوزه اصول بدنسازی وتمرینات ویژه با وزنه برداری و تاثیراستفاده ازمکملهای ورزشی در ورزش کاراته آشنا شدند.

وی ضمن تقدیرهیئت کاراته استان به منظور درک صحیح ازنیاز به برگزاری چنین نشستهایی از سما اکبرپور، مریم شورنده، سارا اکبر پور، جلوه چم، عاطفه نعمت الهی، نجمه شاکرنیا ونوشین جنگجو که زحمات زیادی رابرای برگزاری هرچه بهتر این سمینارمتقبل شدند، تشکرکرد.