  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

طرح پرورش مدیران کارآمد در صنعت ساختمان اجرایی می‌شود

طرح پرورش مدیران کار آمد در صنعت ساختمان به منظور آموزش و توسعه شایستگی‌های مدیران فعال در سطوح مختلف ساخت و سازها و طرح‌های عمرانی تحت عنوان دوره‌های CMBA برای نخستین بار در کشور اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه تحقیق و توسعه خانه عمران مبتکر و تنها مجری CMBA درایران فردا دوشنبه در سمیناری در هتل سیمرغ تهران این طرح را معرفی می‌کند.

دوره‌های CMBA خانه عمران که بر مبنای دومأموریت اصلی یعنی توانمندسازی مدیران فعلی و پرورش مدیران آینده صنعت ساختمان طرح‌ریزی شده است، در گرایشهای متعددی از جمله مدیریت اجرایی در صنعت ساختمان، مدیریت پروژه در صنعت ساختمان، مدیریت ارشد در صنعت ساختمان و مدیریت توسعه و بازاریابی در صنعت ساختمان( Developers) ارائه می‌شود که درصورت احراز شرایط مطابق ضوابط مؤسسه یک یا دو نوع ازگواهینامه‌های چهارگانه خانه عمران به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.

ارتقای دانش فنی و مدیریتی در ابعاد و حوزه‌های متنوع صنعت ساختمان، توسعه و بهبود متوازن مهارت‌های فنی و مدیریتی به طور همزمان در صنعت ساختمان، اصلاح نگرش و رفتار مدیران صنعت ساختمان و ایجاد زبان علمی مشترک در کلیه سطوح مدیریتی در پروژه‌های عمرانی از اهداف در نظر گرفته شده در اجرای فاز نخست این طرح بزرگ و اثر بخش در برنامه‌های کلان کشور اعلام شده است.
 

کد مطلب 1498153

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها