به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه تحقیق و توسعه خانه عمران مبتکر و تنها مجری CMBA درایران فردا دوشنبه در سمیناری در هتل سیمرغ تهران این طرح را معرفی می‌کند.



دوره‌های CMBA خانه عمران که بر مبنای دومأموریت اصلی یعنی توانمندسازی مدیران فعلی و پرورش مدیران آینده صنعت ساختمان طرح‌ریزی شده است، در گرایشهای متعددی از جمله مدیریت اجرایی در صنعت ساختمان، مدیریت پروژه در صنعت ساختمان، مدیریت ارشد در صنعت ساختمان و مدیریت توسعه و بازاریابی در صنعت ساختمان( Developers) ارائه می‌شود که درصورت احراز شرایط مطابق ضوابط مؤسسه یک یا دو نوع ازگواهینامه‌های چهارگانه خانه عمران به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.



ارتقای دانش فنی و مدیریتی در ابعاد و حوزه‌های متنوع صنعت ساختمان، توسعه و بهبود متوازن مهارت‌های فنی و مدیریتی به طور همزمان در صنعت ساختمان، اصلاح نگرش و رفتار مدیران صنعت ساختمان و ایجاد زبان علمی مشترک در کلیه سطوح مدیریتی در پروژه‌های عمرانی از اهداف در نظر گرفته شده در اجرای فاز نخست این طرح بزرگ و اثر بخش در برنامه‌های کلان کشور اعلام شده است.

