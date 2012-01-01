داوری 614 اثر در پنجمین جایزه ادبی یوسف

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای پنجمین جشنواره داستان کوتاه دفاع مقدس «جایزه ادبی یوسف» صبح امروز یکشنبه 11 دی با حضور سرهنگ حسن رسولی، معاون ادییات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و نیز «عباس جعفری مقدم» دبیر این جایزه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رسولی با اشاره به اینکه فعالیت‌های فرهنگی در تمام عرصه‌های حوزه دفاع مقدس همچون پازل بزرگی است که هر فعالیت، قطعه‌ای از آن را تشکیل می‌دهد، گفت: برخی از این فعالیت‌ها دارای تاثیراتی عمیق و دور است و برخی از آنها نیز به صورت آنی تاثیر می‌گذارد. در حوزه شعر و داستان و خاطره، اما با وجود اینکه هر کدام به عنوان یکی از این قطعات از تاثیرگذاری قابل قبولی برخوردار هستند، سهم خاطره به نظر بیشتر از سایرین به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: یک داستان‌نویس اگر هیچ ذهنیتی راجع به جنگ نداشته باشد و چیزی هم درباره آن نخوانده باشد برای نوشتن از جنگ چیزی جز تجاوز و خشونت از جنگ استنباط نمی‌کند، در حالی که دفاع مقدس ما چیزهای دیگری جدای از جنگ هم دارد که نمونه‌های فراوانی از آنها در آموزه‌های دینی ما دیده می‌شود.

رسولی در ادامه با تاکید بر ضرورت تدوین منسجم کتب خاطرات تاکید کرد: این کتاب‌ها باید کوچک‌ترین خاطرات دفاع مقدس را در خود روایت کند تا بتوان بر مبنای آنها به خلق داستان پرداخت.

در ادامه این نشست، جعفری مقدم در سخنانی تعداد آثار رسیده به این دوره از این جشنواره را 614 اثر عنوان کرد و افزود: با وجود آغاز داوری‌ها تصمیم گرفته شده تا زمان به پایان رسیدن دور دوم داوری، امکان ارسال آثار و حضور آنها در چرخه‌ها داوری وجود داشته باشد. با این حال تاکنون 200 اثر به مرحله دوم داوری‌ها وارد شده که 4 داور در 2 گروه به بررسی آنها خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: در دور سوم از داوری‌ها 20 تا 60 اثر مورد داوری قرار خواهند گرفت که در این محله پنج داور به بررسی آثار خواهند پرداخت.

وی تصریح کرد: در این دوره از این جشنواره ادبی تاکنون 360 نفر به ارسال اثر پرداخته‌اند که از میان آنها 155 نفر مرد و مابقی زن هستند که میانگین سنی آقایان شرکت کننده در این دوره بین 9 تا 57 سال و در بانوان بین 12 تا 51 سال بوده است.

جعفری مقدم با اشاره به چهار استان تهران، خراسان رضوی، قم و کرمانشاه به عنوان صاحبان بیشترین تعداد آثار ارسال شده از تقدیر از دو نفر از پرکارترین افراد در زمینه ارسال آثار به این جشنواره خبر داد.

وی با اشاره به حضور بخش تازه معرفی داستان سال دفاع مقدس در این دوره از این جشنواره گفت: برای انتخاب این داستان تا کنون 19 اثر احصاء شده و با وجود فراخوان ارسال مجموعه داستان‌ها برای داوری، تنها یک ناشر برای دبیرخانه اثر فرستاد و در نهایت نیز از این مجموع کتاب 216 اثر مورد داوری سه داور ما قرار می‌گیرد و در نهایت برترین آثار انتخاب شد.

دبیر پنجمین جایزه ادبی یوسف در بخش دیگری از این نشست در معرفی داوران این دوره از این جایزه گفت: در جایزه ادبی یوسف و در مرحله مقدمانی من و اصغر استادحسن معمار آثار را داوری کردیم و هر اثری که از نگاه یکی از ما مثبت بود به مرحله بعد می‌رفت. در مرحله دوم نیز کامران پارسی‌نژاد، مریم شریف رضویان، عباس جعفری مقدم و سرکار خانم عبدالحسینی، داوری را انجام دادند و در مرحله پایانی نیز محسن پرویز به هیات داوران اضافه شده و به جای خانم شریف رضویان یک داور دیگر به گروه اضافه خواهد شد.

وی درباره ترکیب هیئت داوران انتخاب داستان سال دفاع مقدس نیز گفت: در مرحله اول از این انتخاب، احمد شاکری، مریم مقانی و عباس جعفری مقدم داوری خواهیم کرد و در بخش پایانی نیز به جای مریم مقانی، یک داور دیگر اضافه خواهد شد که البته نام وی هنوز نهایی نشده است.

به گفته جعفری مقدم، کیفیت آثار ارائه شده در بخش اصلی در اندازه‌ای است که بدون شک اثر برگزیده در این بخش معرفی خواهد شد، ولی در بخش داستان برگزیده سال، آثار ضعیف زیاد است و ممکن است تعداد برگزیده‌ها کمتر باشد.

وی در پایان از برگزاری مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره در 25 بهمن خبر داد.