سه تقاطع غیرهمسطح در مسیر شارستان حرم رضوی احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن برزوئی اظهارکرد: خیابان شارستان رضوی خیابان دور تا دور حرم رضوی است که با عرض 5 متر و 3.5 کیلومتر طول هشت خیابان منتهی به حرم را به هم متصل می کند.

وی افزود: در حال حاضر اولویت سازمان مجری طرح نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم رضوی علاوه بر آزادسازی معابر جدید منتهی به حرم،آزاد سازی شارستان رضوی است.

وی در خصوص روند آزادسازی شارستان رضوی گفت: در حال حاضر در مجموع 64 درصد از شارستان رضوی آزادسازی شده است که این نشان دهنده رشد چشمگیر سرعت اجرای طرح طی چند سال اخیر است.

مدیرعامل سازمان مجری طرح نوسازی و بهسازی بافت اطراف حرم رضوی ادامه داد: تاکنون بیش از 80 درصد از مسیر شارستان رضوی حدفاصل خیابان طبرسی تا بازار رضا آزاد سازی شده است.

برزوئی تصریح کرد: در ادامه این مسیر نیز حد فاصل خیابان طبرسی تا نواب صفوی بیش از90 درصد و در ادامه آن از خیابان نواب تا بازار رضا بیش از80 درصد آزادسازی شده است.

شهردار منطقه ثامن در ادامه با اشاره به آزادسازی خیابان طبرسی تا خیابان اندرزگو تصریح کرد: از سمت ضلع غربی حرم مطهر رضوی نیز در مسیر شارستان از خیابان طبرسی تا اندرزگو 15درصد آزادسازی شده است.

برزوئی با بیان اینکه سه تقاطع غیرهمسطح در مسیر شارستان رضوی احداث می شود گفت: این تقاطع های غیرهمسطح شامل تقاطع نواب صفوی تقاطع خیابان طبرسی و تقاطع خیابان شیرازی است.

مدیرعامل سازمان مجری طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی در خصوص زمان احداث این تقاطع های غیر همسطح نیز تصریح کرد: عملیات اجرایی این تقاطع های غیر همسطح بعد از آزاد سازی کل مسیر شارستان رضوی آغاز خواهد شد.