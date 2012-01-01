60 واحد صنعتی و تولیدی در آذربایجان شرقی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی عسگری صبح یکشنبه در نشستی خبری به خبرنگاران گفت: این واحدهای صنعتی و تولیدی که با صرف هزینه ای بالغ بر دو پنج هزار و 671 میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت، در هفت رشته شیمیایی، نساجی، ماشین سازی و نیرومحرکه، فلزی، کانی و غیرفلزی، سلولزی و غذایی هستند.

به گفته سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی، با افتتاح و بهره برداری از واحدهای مزبور برای چهار هزار و 653 نفر فرصت غلی جدید ایجاد خواهد شد.

وی همچنین اضافه کرد: تا کنون پروانه بهره برداری 449 واحد صنعتی صادر شده که با بهره برداری کامل از این واحدها برای چهارهزار و 400 نفر اشتغال زایی خواهد شد.

عسگری محوریت کاری سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی را اولویت دهی به برنامه های تولید در حوزه صنعت، معدن و تجارت عنوان و تصریح کرد: در همین راستا صنایع استان ملزحم به استفاده از تکنولوژی های نوین تولیدی شده اند.

وی با اشاره به طراحی پنج خوشه صنعتی در آذربایجان شرقی، اضافه کرد: سازمان صنایع و معادن تا کنون برنامه های راهبردی کارشناسانه و فنی لازم را تعریف و مورد تدوین قرار داده است.

سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: این استان در پیاده سازی بسته های حماستی مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه صنعت و معدن مقام نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در همین راستا برای 44 واحد صنعتی و معدنی آذربایجان شرقی چهار میلیارد و 500 میلیون ریال به عنوان کمک هزینه تامین سوخت، تسهیلات اعطا شده است.

وی یادآورشد: 40 واحد صنعتی در آذربایجان شرقی برای احداث مولدهای برق سی اچ پی(chp) ثبت نام کرده اند که با همکاری مسئولان وزارت نیرو این مهم محقق خواهد شد.

عسگری، افزود: 36 واحدصنعتی بزرگ این استان نیز برای برخوردارسازی از تسهیلات ارزی مناسب به منظور بازسازی و نوسازی تجهیزات فنی خطوط تولید نام نویسی کرده اند.

سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به تعهد 16 هزار نفری این سازمان برای ایجاد فرصت های شغلی جدید در سال 90، اظهار داشت: تا کنون 13 هزار و 383 فرصت شغلی از سوی سازمان صنایع و معادن استان ایجاد شده است که بیش از 83 درصد از تعهدات داده شده را شامل می شود.

عسگری، سهم صنعت و معدن آذربایجان شرقی در مجموع ارزش افزوده صنعت کشور را 6.12 درصد اعلام کرد و افزود: آذربایجان شرقی از این حیث در جایگاه چهارم کشور قرار دارد.

وی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را گام بزرگی در راستای توانمندسازی مدیریت راهبردی صنایع و کیفیت بخشی به تولیدات و نیز بهره مندسازی آنها از دانش روز این حوزه توصیف کرد و افزود: هیچ واحد صنعتی در آذربایجان شرقی به دلیل تبعات احتمالی اجرای این قانون تعطیل نشده است.

وی با اشاره به اهتمام سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی برای روان سازی مراحل مختلف سرمایه گذاری، آن را یکی از اولویت های مهم کاری سازمان تحت مدیریتش عنوان کرد و گفت: فرهنگ سازی و آموزش اصول اشتغال زایی، رفع موانع تولید و کاهش ریسک سرمایه گذاری به همراه تامین امنیت سرمایه گذاری مورد توجه این سازمان است.

وی یادآور شد: صنایع غذایی با 800 واحد و قطعه سازی با هزار واحد فعال در آذربایجان شرقی، دو صنعت سرآمد استان هستند.

سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی در بخش دیگری از این نشست خبری همچنین افزود:ذخایر استخراجی معادن از این استان 16.1 میلیون تن در سال است که از این حیث صاحب جایگاه چهارم کشوری است.

وی با اشاره به شناسایی 52 ماده معدنی در آذربایجان شرقی افزود: این استان با 8.7 میلیارد تن ذخیره معدنی رتبه سوم کشور را از آن خود کرده است.

عسگری به اعطای 190 پروانه کشف معدن در آذربایجان شرقی نیز اشاره و تصریح کرد: هم اکنون 302 معدن با اشتغال زایی هشت هزار و 246 نفر و سرمایه گذاری سه هزار و 140 میلیارد ریال در این استان فعال است.

وی افزود: دو گواهی کشف معدن طلا در منطقه چارویماق با مشارکت سرمایه گذاران خارجی داده شده که با احتساب دو گواهی کشف صادره در سال های گذشته برای معادن طلای خاروانا، مجموع گواهی های کشف طلای اعطایی در آذربایجان شرقی به عدد چهار می رسد.