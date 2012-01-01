اینترنت مشکلی ندارد/ شاخصهای کیفی اینترنت در وضعیت مناسب

به گزارش خبرنگار مهر، بروز اختلال در شبکه اینترنت کشور طی یک هفته اخیر سرعت دسترسی کاربران به این پروتکل ارتباطی را با کندی روبرو کرده و امکان دسترسی مناسب به سایتهای اینترنتی برای کاربران مقدور نیست.

اختلال در دسترسی به شبکه اینترنت در اکثر مناطق کشور و به ویژه شهر تهران از بعدازظهر روز یکشنبه هفته گذشته آغاز شده و شواهد نشان می دهد که این مشکل تا به امروز نیز ادامه دارد.

این در حالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که ظرفیت اینترنت بین الملل کشور به صورت کامل در شبکه زیرساخت درتمامی مسیرهای بین الملل برقرار است.

حسن کریمی- مدیرکل مهندسی عملیات شبکه دیتا شرکت ارتباطات زیرساخت در این باره تاکید کرده که هم اکنون شاخص های کیفیت خدمات در وضعیت مناسبی است و بدون هیچ مشکلی تمامی ظرفیت 291 لینک STM1 اینترنت در کشور در حال کار است .

وی همچنین اعلام کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت برنامه افزایش 180 درصدی ظرفیت اینترنت بین الملل را در سال جاری در دست اجرا دارد که براساس برنامه زمان بندی درحال اجرا است.

پیش از این معاون بهره برداری و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت در تشریح کندی سرعت اینترنت و دلایل اختلالاتی که هر از چند گاهی در این شبکه مشاهده می شود به مهر گفته بود که عوامل مختلفی در بروز این اختلالات نقش دارند و به طور قطع زیرساخت مقصر تمام این اختلالات نیست.

به گزارش مهر، هم اکنون بالغ بر 30 میلیون نفر در ایران از اینترنت با سرعت دایل آپ استفاده می کنند و نزدیک به دو میلیون نفر نیز کاربر اینترنت پرسرعت هستند.