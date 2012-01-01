حمله به گشتی تونس در نقاط مرزی/ یک نیروی امنیتی ربوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، روز گذشته یک گروهک مسلح لیبیایی با حمله به گشت مرزی تونس در منطقه قردان خودروی آنها را محاصره کرد.

گروه مسلح که با استفاده از چهار خودرو به این گشتی مرزی تونس حمله بردند در نهایت توانستند یکی از نیروهای امنیتی را به گروگان بگیرند. این در حالی است که سه مامور امنیتی دیگر توانستند از دست این افراد مسلح فرار کنند.

در پی این عملیات "علی العریض" وزیرکشور تونس از همتای لیبیایی خود تقاضا کرد موجبات آزادی این نیروی امنیتی را به وجود آورد. این در حالی است که برخی تحلیلگران این حمله را بی ارتباط با سفر فردا (دوشنبه) "منصف المرزوقی" رئیس جمهور تونس به لیبی نمی دانند.