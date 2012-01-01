گسترش فولاد در نیم فصل دوم نتایج بهتری کسب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سمندر با بیان اینکه هیچ تغییری در ترکیب کادرفنی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز انجام نخواهد گرفت، اظهار داشت: ما اگرچه نتایج خوبی در نیم فصل اول کسب نکرده ایم و نسبت به فصل قبل تا حدودی افت داشته ایم اما با این وجود تیم ما در نیم فصل دوم نیز با همین کادر فنی به کار خود ادامه خواهد داد.

وی افزود: با نظر آقای ضیایی سرمربی تیم، به دنبال برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خواهیم بود اگر کادر فنی نیاز به بازیکن داشته باشد، آن بازیکن را جذب خواهیم کرد.

سمندر در خصوص شایعات اخیر مبنی بر استعفای محمدحسین ضیایی سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز، یادآور شد: طبیعی است که وقتی یک تیم نتایج خوبی در مسابقات کسب نکند، این شایعات نیز وجود دارد ولی همانطور که گفتم، ما در شرایط فعلی به دنبال تقویت تیم برای حضوری قدرتمند در نیم فصل دوم هستیم.

وی ادامه داد: فعلا هیچ گونه تغییر و تحول در کادر فنی تیم فوتبال بزرگسالان نخواهیم داشت ولی اگر خود آقای ضیایی دوست نداشته باشد در تیم ما بماند، آنموقع تصمیم دیگری خواهیم گرفت.

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز در ادامه با ابراز امیداوری نسبت به بهتر شدن نتایج این تیم در نیم فصل دوم یاد آور شد: اقدامات مثبتی برای تقویت تیم فوتبال گسترش فولاد انجام داده ایم و امیدواریم که این تیم در دور برگشت لیگ بتواند نتایجی شایسته فوتبال استان کسب کند.

وی با اشاره به آغاز تمرینات تیم گسترش فولاد از روز یکشنبه (امروز) تصریح کرد: با حضور بازیکنان و اعضای کادر فنی، تمرینات آماده سازی برای بازیهای نیم فصل دوم از روز یکشنبه هفته جاری در تبریز آغاز می شود.

سمندر همچنین اظهار داشت: هیئت مدیره باشگاه با برگزاری جلسات متعدد، تلاش مضاعفی را برای موفقیت تیم های مختلف باشگاه از جمله تیمهای پایه به کار می گیرد و ما امیدواریم که همه تیمهای گسترش فولاد در ادامه مسابقات خود، در مسیر موفقیت گام بردارند.