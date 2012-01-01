گروهی که فقط خودش را اصولگرا می داند متوهم و ضرر آفرین است

به گزارش مهر، پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، متن گفت‌وگوی خود را با حجت الاسلام والمسلمین ثمری عضو قرارگاه عمار منتشر کرد:

آنهایی که ماه محرم و رمضان به مسجد ارک تهران می روند و در مراسمهای هیات رزمندگان اسلام رفت و آمد دارند؛ او را خوب می شناسند. حجت الاسلام علی ثمری منبری شناخته شده ای است که از قضا یکی از نزدیکترین روحانیون به محمود احمدی نژاد هم بوده است. از همین رو وقتی احمدی نژاد به نهاد ریاست جمهوری نقل مکان کرد، مسئولیت‌هایی همچون دبیر شورای فرهنگی دولت، امام جماعت مسجد نهاد ریاست جمهوری و دبیر شورای عالی گزینش را برعهده گرفت. شیخ علی ثمری با اینکه رابطه ای خانوادگی با احمدی نژاد داشت اما یکی از کسانی است که به دلیل انتقادهای صریح از گروه انحرافی از دولت کنار گذاشته شده است. ثمری پس از جداشدن از دولت، در قرارگاه فرهنگی عمار، ریاست ستاد قرارگاه راهبردی این نهاد فرهنگی را بر عهده گرفته است. او وحدت، همگرایی و انسجام اصولگرایان را راهبردی می داند و تاکید دارد که "امیدواریم که جریانات و احزاب و گروه هایی که در این عرصه تکلیف مدار وارد می شوند برای آنکه مجلسی داشته باشیم که منویات رهبری و خواستگاه آرمانهای امام و شهدا باشد، شکلی متحد به خود بگیرند؛ همچون همین جبهه متحد اصولگرایان که تشکیل شده است" او همچنین از منیت برخی گلایه مند است و می گوید: "این‎که هر گروه و دسته ای فقط خودش را اصول‎گرا بداند، توهمی بیش نیست و برای اصولگرایان و نیروهای انقلاب ضررآفرین است." آنچه در ادامه می‌آید، گفت‌وگوی ما با شیخ علی ثمری است که در مسجد انصارالحسین(ع) شهرک شهید محلاتی انجام شده است:



تبیین حماسه نهم دی فقط محدود به این روز نیست. و برای ریشه یابی این حماسه بزرگ بی شک باید به سراغ فتنه ۸۸ رفت و تحلیل را از آن و یا حتی قبل تر از آن شروع کرد. به عنوان سوال نخست ابتدا تحلیل خود درباره زمینه های وقوع فتنه ۸۸ که در نهایت به حماسه مردم در نه دی منتهی شد را برای ما بفرمایید.

یکی از ویژگی های منحصر به فرد انقلاب اسلامی و مردم ما این است که قیام اباعبدالله در نهضت عاشورا در تمام زوایای زندگی مردم ما نفوذ کرده است و به برکت برخورداری از فرهنگ عاشورا و نهضت سیدالشهدا (ع)، مردم ما با بصیرتی مثال زدنی در صحنه های شکل گیری پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن، مدیریت ۸ سال دفاع مقدس و پس از حادثه تلخ و جانکاه رحلت امام (ره) و پس از آن بیعت با ولایت و رهبری حضرت آقا و همچنین توطئه های دشمن حضور داشتند.

با توجه به اینکه دشمن بیکار نمی نشیند و هر روز طرح و نقشه جدیدی را برای انحراف در ارکان مهم انقلاب و براندازی نظام پیاده می کند، بصیرت مردم و همچنین رهبری الهی مقام معظم رهبری نقشه های دشمن را یکی پس از دیگری خنثی کرد. به عنوان مثال در دوران اصلاحات ما فتنه ۱۸ تیر را داشتیم.

مردم احساس خطر کرده و برای دفاع از دین در هشتم و نهم دی ماه 88 به صحنه آمدند؛ در حالی که برخی جریانات سیاسی کشور به دنبال کارهای سیاسی خودشان بودند و به دنبال نفع خودشان از فضای سیاسی و حتی حماسه نه دی بوده و هستند.که طی آن اتفاقاتی افتاد و حریم هایی شکسته شد و هجمه ای که به ارزش های انقلاب اسلامی شد. روزهای بعد از آن مردم در شهرهای مختلف به صورت خودجوش به صحنه آمدند و نهایتا حماسه ۲۳ تیر را به وجود آوردند. مردم با تمام وجود از حیثیت انقلاب و اسلام و ولایت فقیه دفاع کردند.

بعد از جریان اصلاحات، دولتی روی کار آمد که با شعارهایی ارزشی و به تعبیر مقام معظم رهبری، شعارهای صدر انقلاب را زنده کرد. در نتیجه دشمن که احساس خطر می کرد دوباره به طرح ریزی برنامه هایی برای ضربه زدن به انقلاب دست زد که از جمله آن می توان به طراحی کودتای مخملی اشاره کرد.

با تجربه ای که از چند انقلاب مخملی در برخی از کشورهای ضعیف داشتند؛ به زعم باطل و درک نادرست خود از مردم ما و فرهنگ ولایی مردم ما، طمع کردند که شاید بتوانند با مخدوش کردن برخی از جریانات در انتخابات آن هم در انتخاباتی که درصد بالایی از مردم شرکت کردند؛ فضا را متشنج ساخته و به سود خود بکنند. در ابتدا توانستند بعضی از افراد را بازی داده و با طرح شعارهایی که با اصول اساسی انقلاب اسلامی در تقابل بود مثل شعارهایی که در روز قدس، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر سر دادند، می خواستند ساختارهای عقیدتی را به چالش بکشند.

نهایتا این زیر پا گذاشتن اصول و ارزش ها منجر به حرکات زشت و سخیفی شد که در عاشورای ۸۸ از آنها سر زد و حاکی از این بود، دشمن با برنامه ریزی دقیقی جلو آمده و هدفش هم ریشه کنی اصل نظام اسلامی بود. منتهی همانطور که عرض کردم برداشت نادرست و فهم اشتباه از انگیزه های مردم ما که مردمی هستند که مقتدایشان حضرت سید الشهدا (ع) است، باعث شد صبر مردم لبریز شود و بساط فتنه گران را در طرفة العینی جمع کنند. مردم ما الگو و سرمشق خود در ولایت شناسی را حضرت ابوالفضل (ع) قرار داده اند؛ همچون آن لحظه ای که حضرت در کارزار حاضر شدند و گفتند که "انی احامی ابدا عن دینی" یعنی دین و امام من یکی است.

این نکته بزرگ را دشمنان و همچنین کسانی که بهره شان از عاشورا بهره کافی و وافی نیست، نمی توانند بفهمند. دیانت و امامت یکی است و مردم هر چند که در طول آن هشت ماه تحمل و خونسردی کردند، اما زمانی که به کانون اصلی دین

من به بعضی هایی که بر اثر حمایت های مردمی که از انها شده تصورشان این است که حالا که مردم دور و اطرافشان جمع شده میتوانند حرفی غیر از حرف رهبری بزنند می گویم که سخت در اشتباه هستند چرا که با یک اشاره رهبر مردم با آنها هم همان می کنند که در 9 دی کردند.یعنی ولایت جسارت شد و فتنه گران بی شرمی را از حد گذرانده و به عزاداران سید الشهدا جسارت کردند، مردم احساس خطر کرده و برای دفاع از دین در هشتم و نهم دی ماه ۸۸ به صحنه آمدند؛ در حالی که برخی جریانات سیاسی کشور به دنبال کارهای سیاسی خودشان بودند و به دنبال نفع خودشان از فضای سیاسی و حتی حماسه نه دی بوده و هستند. با توجه به اینکه ولایت فقیه اساس دین مردم است و مردم احساس کردند که نیاز است تا یکبار دیگر از اساس انقلاب حمایت کنند به صحنه آمدند.

آن هم در شرایطی که برخی می خواهند برای گمراه کردن مردم مباحث ولایت مطلقه و غیرمطلقه فقیه را مطرح می کنند و یا می خواهند بحث ولایت فقه را در ذیل قانون اساسی تعریف کند و در آن چارچوب می خواهند حرف های ظاهرا قشنگ و مطابق با حقوق بشر و دموکراسی غربی بزنند تا امیال شوم و پلید خود را پیاده کنند. اینان مردم ما را نشناخته اند.

مردم کسانی هستند که از نهضت اباعبدالله (ع) بیشترین بهره را برده و فهم و درک ملت ایران از قیام حضرت سیدالشهدا (ع) در بالاترین سطح بروز و ظهور است. به همین دلیل بود که شما دیدید به محضی که مردم احساس خطر کردند و فهمیدند که برخی از خواص جامعه از استکبار جهانی رودست خورده اند -آن هم خواصی که بعضا برای انقلاب اسلامی زحمت کشیده بودند- و شعارهایی که باب طبع دشمنان انقلاب و اسلام بود از حلقوم افراد معاند، غافل و بعضی افراد ساده بیرون آمد آنها را طرد کردند.

البته باید تاکید کنم تمام افرادی که در ابتدا با فتنه گران همراه شدند معاند نیستند؛ خیلی از آنها تشخیص برایشان سخت شده بود و با نیت پاک جلو آمدند اما وقتی فهمیدند که دشمن فضای نامناسبی را ایجاد کرده، در خلق حماسه ۹ دی شریک شدند. من در ۹ دی این توفیق را داشتم که در متن صحنه تظاهرات مردمی حضور داشتم. جالب این بود که جریانات سیاسی همه در حاشیه تنها نظاره گر بودند که چه اتفاقی خواهد افتاد. ۹ دی نشان داد که چه پیوند محکمی میان مردم و رهبری وجود دارد.

علت اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب در فتنه ۸۸ خواص از مردم عادی عقب ماندند، به نظر شما چه عواملی بود؟

به خاطر اینکه خواص صحنه بازی را نفهمیدند و نتوانستند توطئه دشمن را درک کنند و حتی به غبارآلودتر شدن فضا هم کمک کردند.خواصی که وقتی که دیدند در روز قدس، فتنه گران علنا روزه خواری کردند یا در ۱۶ این‎که هر گروه و دسته ای فقط خودش را اصول‎گرا بداند، توهمی بیش نیست و برای اصولگرایان و نیروهای انقلاب ضررآفرین است.آذر به عکس حضرت امام (ره) جسارت کردند.

خواصی که دیدند اتفاقی که در روز عاشورا اتفاق افتاد ولی حتی پس از آن بر باطل خود، پای فشردند و برخی این فتنه گران را افراد خداجو نامیدند، و باز هم سکوت کردند؛ طبیعی بود که از متن مردم عقب بمانند و آن قدر بی بصیرت بودند که تکه ای از پازل دشمن شدند. این را دیگر نمی توان به حساب بی اطلاعی آنها گذاشت چرا که آنها بازی خوردند و بد هم بازی خوردند.

اما اقشار مختلف مردم این صحنه هایی که ذکر شد را مشاهده کرده و متوجه شدند، احساس کردند که دین به خطر افتاده؛ جلوتر از خواص جامعه همه دست به دست هم و با وحدتی مثال زدنی در این حماسه شرکت کردند. حرف مردم هم خیلی روشن بود. مردم انقلاب اسلامی ایران را می خواهند، نظامی که بر محور اسلام ناب محمدی شکل گرفته و شاخص آن هم ولایت فقیه است. مردم به دنبال اسلامی و انقلابی هستند که ولایت در آن حرف اول را زده و فصل الخطاب باشد.

البته دسته ای از خواص هم بودند که در این گردونه انجام وظیفه کرده و با توجه به این شاخص عمل کنند، مردم آنها را دوست دارند و به آنها احترام می گذارند. بر همین اساس است که هر کسی در هر پست و جایگاهی اگر مردم احساس کنند که از ولایت کمی زاویه گرفته، او را طرد می کنند. من به بعضی هایی که بر اثر حمایت های مردمی که از انها شده تصورشان این است که حالا که مردم دور و اطرافشان جمع شده میتوانند حرفی غیر از حرف رهبری بزنند می گویم که سخت در اشتباه هستند چرا که با یک اشاره رهبری، مردم با آنها هم همان می کنند که در ۹ دی کردند.

با توجه به اینکه در صحبت هایتان فرمودید که نه دی تجلی وحدت و حرکت هماهنگ مردمی بود، از دید شما این وحدت که در مقطع کنونی و در آستانه انتخابات مجلس نهم شکل گرفته و نام جبهه متحد اصولگرایان را یدک می کشد، چه پیام های می تواند داشته باشد؟

من مطمئن هستم با توجه به اینکه یکی از وظایف امام مسلمین همین معنا است که اساس انقلاب اسلامی را حفظ کرده و در این راستا به مردم جهت بدهد و مسائل را تبیین کند؛ تبعیت از شاخص ها و کدهایی که رهبری معظم خواهند داد می تواند مجلسی کارآمد را شکل بدهد.

نکته اول این است که ما باید وحدت را دور شمع ولایت فقیه تعریف کنیم. تنها شاخص ما برای اقبال و ادبار ما به جریانات و گروه ها حضرت آقاست. هرچقدر که ولایت‏مداری جریانی بیتشر باشد، صلاحیت آن جریان برای حضور در ارکان قدرت بیشتر بوده و عیار ارزشمداری آنها بیشتر است. چرا که جایگاه ولایت، جایگاه امام معصوم هست و طبق فرموده معصومین که اولوالامر را تعریف کردند همه باید در این مسیر باشند.

باید در نظر بگیریم که مسأله وحدت میان نیروهای معتقد به ارزش ها که رهبری مکررا بر آن تأکید کرده‎اند، مسأله ای بسیار مهم است و باید از سوی همه جناح های داخل جریان اصولگرایی به شدت پیگیری شود. این‎که هر گروه و دسته ای فقط خودش را اصول‎گرا بداند، توهمی بیش نیست و برای اصولگرایان و نیروهای انقلاب ضررآفرین است.

این وحدتی که عرض شد چه شاخصه هایی باید داشته باشد؟

امت ما امتی هستند که حول ولایت اتحاد دارند و جریانات هم باید وحدت را با این محور تعریف کنند. در همین راستا مردم، مسئولان ولایت گریز را به راحتی کنار می گذارند؛ همانطور که در گذشته دیدیدم برخی از خواصی که سابقه های آنچنانی داشتند اما به دلیل اینکه حرف ولایت فقیه را نمی فهمند و با خط کشی هایی که حضرت آقا تعریف می کنند، خود را تطبیق نمی دهند، مردم آنها را کنار گذاشتند.

وحدت همان‎طور که عرض شد باید حول محور ولایت و با توجه به شاخصه‎‎های اصول‎گرایی باشد؛ همان شاخصه هایی که مکررا از سوی رهبر انقلاب نیز تبیین شده است. ولایت‎مداری، پرهیز از اشرافی‎گری، ساده زیستی و مانند اینها در حوزه اثباتی از مهمترین شاخص ها هستند. همچنین در حوزه سلبی نیز باید نکاتی همچون استکبارستیزی، فتنه ستیزی، مبارزه با فرقه انحرافی، و مبارزه با فساد را در نظرگرفت.

اینها اساسی ترین نکاتی هستند که باید هر‎ فردی که در لیست جبهه متحد اصول‎گرایان قرار می گیرد با آنها سنجیده شود و بسته به میزان بهره مندی از شاخص ها ارزشیابی شود. باید افراد با شاخصه‎‎های انقلابی سنجیده شوند و در لیست اصول‎گرایان قرار بگیرند تا به مطالبه رهبری و مردم پاسخ داده شده و مجلسی قوی تشکیل شود لازمه رسیدن به این نکته اساسی

امیدواریم که جریانات و احزاب و گروه هایی که در این عرصه تکلیف مدار وارد می شوند برای آنکه مجلسی داشته باشیم که منویات رهبری و خواستگاه آرمانهای امام و شهدا باشد، شکلی متحد به خود بگیرند؛ همچون همین جبهه متحد اصولگرایان که تشکیل شده است در انتخابات پیش رو نیز قطعا وحدت است.

جناب آقای ثمری. ۱۲ اسفند سال جاری موعد برگزاری نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی است. به عنوان یک صاحب نظر، ویژگی های مجلس آرمانی را چه مواردی می دانید؟

با توجه به اتفاقاتی که اخیرا پیش آمده، می بینیم که بعضی ها با بیان حرف ها و شعارهای در ظاهر زیبا و فریبنده مقاصد خاصی دارند. رهبر معظم انقلاب در آستانه هر انتخابات با توجه به شرایط نسبت به ارائه شاخص های انتخاب شوندگان اقدام می کنند و نکاتی را برجسته می کنند. من مطمئن هستم با توجه به اینکه یکی از وظایف امام مسلمین همین معنا است که اساس انقلاب اسلامی را حفظ کرده و در این راستا به مردم جهت بدهد و مسائل را تبیین کند؛ تبعیت از شاخص ها و کدهایی که رهبری معظم خواهند داد می تواند مجلسی کارآمد را شکل بدهد. البته ایشان پیش از این نیز شاخصه هایی را در زمینه انتخابات های مختلف ارائه داده و ان‌شاءالله در آینده نیز در این خصوص موارد لازم را بیان خواهد کرد. انشاءالله ما هم در مسیر حرکت کنیم و وظیفه کسانی که در این میدان تخصص دارند و تریبون دارند باید مسائل را تببین کرده تا انتخاب اصلحی داشته باشیم.

به عنوان سوال آخر جنابعالی چقدر وحدت میان احزاب و نیروهای ارزشی در انتخابات پیش رو را در مقابله با جریان های فتنه و انحراف موثر می دانید؟

۱۰۰ درصد. همانطور که عرض کردم مردم ما با نعمت بصیرتی که دارند و برگرفته از فرهنگ عاشوراست؛ در پیچ های مختلفی که انقلاب در آنها قرار گرفته متوجه شده اند که با وحدت میتوان به سلامتی و با سرعت از آنها گذشت. مردم این تجارب ارزشمند را با خودشان دارند و می دانند که وحدت امری ضروری است چه در بین خود مردم؛ چه در بین مسئولین و چه در بین مردم و مسئولین.

این راه هم مردم به آن رسیده اند که عامل وحدت در جامعه ولایی مسئله ولایت است. حضرت امام هم به ما فرموده اند که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به این نظام آسیبی نرسد. جایگاه ولایت فقیه جایگاه انبیا و معصومین است.

انشاءالله مردم ما از این نعمت بصیرت برخوردار هستند و امیدواریم که جریانات و احزاب و گروه هایی که در این عرصه تکلیف مدار وارد می شوند برای آنکه مجلسی داشته باشیم که منویات رهبری و خواستگاه آرمانهای امام و شهدا باشد، شکلی متحد به خود بگیرند؛ همچون همین جبهه متحد اصولگرایان که تشکیل شده است.