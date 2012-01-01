قانونمداری و حضور حداکثری مهمترین اولویت مجریان انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخری در جلسه هیئت اجرایی انتخابات شهرستان قروه اظهار داشت: قانونمداری و تلاش برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری اولویت اصلی ستاد انتخابات شهرستان قروه است.

وی انتخابات را رویدادی سرنوشت ساز در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی برای تسریع در توسعه و پیشرفت کشور عنوان کرد و گفت: حضور پرشور مردم در طول 29 انتخابات گذشته بهترین شکل دموکراسی اسلامی را به جهانیان نشان داده است.

فرماندار شهرستان قروه با اشاره به تلاش دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی برای دلسرد کردن مردم از حضور در انتخابات به ترفندهای آنان در زمینه ی شبهه افکنی در نتیجه و روند برگزاری انتخابات سال 88 اشاره کرد و افزود: مسئولان برگزاری انتخابات با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در استای زمینه سازی برای حضور و مشارکت حداکثری مردم و قانون گرایی و قانونمداری را سرلوحه کار خود قرار می دهند.

فخری با بیان اینکه اعتماد سازی در بین مردم رسالت اصلی معتمدین است، گفت: اراده مردم در قالب انتخابات تجلی می یابد که انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مهترین انتخابات در این زمینه است.

وی با اشاره به اینکه مردم ایران در هر عرصه ای که دشمن قصد تخریب و کمرنگ جلوه دادن آن را داشته، با بصیرت و هوشیاری وارد صحنه شده اند، یادآور شد: حضور مردم در انتخابات 12 اسفند پاسخی کوبنده به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.

در این جلسه 8 نفر به عنوان اعضای اصلی و 5 نفر به عنوان عضو علی البدل برای عضویت با آرا حاضرین به عنوان اعضا معتمد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان قروه انتخاب شدند.

