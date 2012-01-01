تجهیز 360 هکتار اراضی کشاورزی اشنویه به سیستم آبیاری تحت فشار

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ جمال امین عشایری با اشاره به اینکه عملیات نقشه برداری 240 هکتار از اراضی کشاورزی برای اجرای آبیاری تحت فشار ابلاغ شده،‌ افزود:‌عملیات اجرایی 40 هکتار از اراضی به پایان رسیده و 80 هکتار نیز در حال طراحی و اجرا است.

وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینهای انجام شده تا پایان دی ماه عملیات اجرایی 320 هکتار از اراضی تمام می شود، ‌اظهار داشت: همچنین هم اکنون طرح جامع کشاورزی حفاطتی بستر سازی برای حذف فعالیت های سنتی و استفاده از دانش و شیوه های علمی در این شهرستان اجرا می شود.

مدیر جهاد کشاورزی اشنویه با اشاره به اینکه در این راستا دستگاه مرکب خاک ورزی به یک تراکتور متصل و عملیات بستر سازی کشت بذور در یک زمان انجام می شود، ‌بیان داشت:‌برای اجرای این طرح در هر هکتار220 هزار ریال یارانه به کشاورزان پرداخت می شود.

امین عشایری افزود: هم اکنون این طرح در سطح 600 هکتار از مزارع آبی و دیم شهرستان اشنویه با 247 میلیون ریال اعتبار در دست اجرا بوده که افزایش بهره وری ، کاهش اثرات خشکسالی، حفظ 30 درصد از بقایای گیاهی، مدیریت زمان و کاهش مصرف سوخت از فواید اجرای این طرح است.