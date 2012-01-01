92 درصد وسائل نقلیه سرقتی در کردستان کشف می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احمدی تبار با بیان کشف 92 درصد وسایل نقلیه سرقتی کردستان در 9 ماهه اول سال 90 در استان کردستان، افزود: با توجه به تلاشهای صورت گرفته از سوی پلیس آگاهی استان در کوتاهترین زمان ممکن وسائل نقلیه سرقتی کشف می شود.

وی عنوان کرد: در 9 ماهه اول سال جاری 490 دستگاه انواع وسایل نقلیه در استان کردستان کشف و به صاحبان آنان تحویل داده شده که این تعداد کشفیات در مقایسه با کشفیات مدت مشابه سال قبل به میزان 37 درصد افزایش را نشان می دهد.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان یادآور شد: طی مدت 9 ماهه سال 90 تمام سرقتهای به عنف استان کردستان نیز کشف و عاملان آنها دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قانونی شده اند.

احمدی تبار در بخش پایانی سخنان خود ضمن علام رشد میزان کشفیات شرقت در استان کردستان اظهار داشت: امسال در مجموع سرقتهای صورت گرفته با کشف 82 درصدی مواجه بوده ایم این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته کشفیات ما در زمینه سرقت به 75 درصد می رسید.

