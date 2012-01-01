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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۱۱

افزون بر 39 هزار نفر امسال در ساوجبلاغ شاغل شدند

افزون بر 39 هزار نفر امسال در ساوجبلاغ شاغل شدند

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ گفت: تعداد 39 هزار و 928 نفر در سال جهاد اقتصادی به کار مشغول شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حدادی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گفت: معرفی متقاضیان کار از سوی دستگاههای اجرایی به بانکها و اعطای تسهیلات اشتغالزایی جهت این امر محقق شده است.

حدادی عنوان کرد: این شهرستان جهت اشتغال 19 هزار و 857 نفر تعهد کرده بود و این تعهد با همکاری دستگاههای اجرایی و بانکها تا پایان امسال محقق خواهد شد.

وی افزود: این افراد در کارگاههای ساخت مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد و شهرک ابریشم چهارباغ مشغول به فعالیت هستند.

در شهرستان ساوجبلاغ نزدیک به 70 هزار واحد مسکونی مهر در دست ساخت است.

کد مطلب 1498180

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