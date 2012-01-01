افزون بر 39 هزار نفر امسال در ساوجبلاغ شاغل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حدادی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گفت: معرفی متقاضیان کار از سوی دستگاههای اجرایی به بانکها و اعطای تسهیلات اشتغالزایی جهت این امر محقق شده است.

حدادی عنوان کرد: این شهرستان جهت اشتغال 19 هزار و 857 نفر تعهد کرده بود و این تعهد با همکاری دستگاههای اجرایی و بانکها تا پایان امسال محقق خواهد شد.

وی افزود: این افراد در کارگاههای ساخت مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد و شهرک ابریشم چهارباغ مشغول به فعالیت هستند.

در شهرستان ساوجبلاغ نزدیک به 70 هزار واحد مسکونی مهر در دست ساخت است.