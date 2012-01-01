موانع 195مصوبه به زمین مانده دولت در سفر چهارم برطرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کورش امیدی‌پور افزود: مصوبات سفرهای رئیس جمهور و هیئت دولت در این استان از حجم، وزن و گستردگی ویژه‌ای برخوردار است و لازم است به همین نسبت تلاش بیشتری در اجرا و تکمیل کردن آنها صورت گیرد.

وی بیان کرد: بسیاری از پروژه‌ها کلیدی هستند و برنامه زمانبندی شده دارند و باید براساس اولویت و برنامه، کارها به صورت مرحله‌ای عملیاتی شوند.

امیدی‌پور اظهار داشت: هر دو ماه یکبار آخرین وضعیت پیشرفت کاری مصوبات بررسی می ‌شوند و براین اساس مسئولین این آمادگی را داشته باشند و به طور هفتگی مراحل پیشرفت پروژه‌ها را بررسی کنند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: فصل سرما و یخبندان در مناطق سردسیری استان محدودیتهایی را ایجاد می‌کند و ضرورت دارد کارها در این مناطق با شتاب بیشتری انجام پذیرد.

به گفته وی، بخش عمده پروژه‌ها به پیمانکاران واگذار شده که عملیات اجرایی آنها آغاز شده و بقیه در حال واگذاری است.

امیدی پور یادآور شد: دور دوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان 187 مصوبه به اضافه 10 توافقنامه در 221 بند داشته و یک هزار و 295 میلیارد ریال از محل‌های نهاد ریاست جمهوری، ملی و استانی مجموع اعتبارات آنهاست.

مدیرکل دفتر فنی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: دور سوم از حجم بالایی از مصوبات و اعتبارات برخوردار بوده که نزدیک به شش برابر دور دوم است و قطعا نیاز به تلاش و زمان بیشتری برای اجرا و تکمیل شدن مصوبات این دور است.

امیدی پور اظهار داشت: در دور سوم سفر 172 مصوبه با اعتبار 974 میلیارد تومان به تصویب رسید که 134مصوبه آن عمرانی و شامل چهار هزار و 420 پروژه است.

وی عنوان کرد: در سفر چهارم هم 15 مصوبه جدید برای آبادانی و توسعه استان مصوب شد که اجرایی کردن آنها نیازمند تلاشی مضاعف است.