به گزارش خبرگزاری مهر، طیبانی معاون حمل و نقل منطقه سه شهرداری تهران با بیان اینکه به منظور رفاه حال شهروندان و جلوگیری ازتخلفات و تصادفات احتمالی پنج توقفگاه اضطراری در بزرگراههای شهید مدرس و شهید همت احداث شده است گفت: این نقاط به منظور توقف ضروری خودروها از جمله خرابی و مشکلات فنی، لزوم مکالمه با تلفن همراه و یا جابجایی سرنشینها احداث شده است.

وی افزود: مسیر جنوب به شمال قبل از خیابان شهید دستگردی و شمال به جنوب بزرگراه مدرس قبل از پلهای فجر و همچنین مسیر غرب به شرق بزرگراه همت در 2 مقطع قبل و بعد از خیابان شیراز و همچنین مسیر شرق به غرب این بزرگراه در تقاطع خیابان شیراز از جمله موقعیتهای اجرای این پروژه ها بوده است.

همچنین پورقاسم شهردار ناحیه 6 شهرداری منطقه 3 تهران از جمع آوری تابلوها و تبلیغات غیر مجاز از خیابان ولیعصر خبر داد و افزود: شهرداری ناحیه 6 منطقه 3 با هدف پاکسازی منظر شهری، تابلوها وتبلیغات غیر مجاز در خیابان ولیعصر را جمع آوری کرد.

وی افزود: واحد 137 این ناحیه به منظور پاسخگویی به پیامهای و جلب رضایت شهروندان در خیابان ولیعصر تقاطع خیابان فرزان غربی تعداد 10 مورد تابلو وتبلیغات غیرمجاز که سبب نازیبایی منظر شهری شده بود را جمع آوری کرده است. همچنین جمع آوری پلاکاردها و سایر سازه های تبلیغاتی غیر مجاز در خیابان ونک در دستور کار شهرداری قرار گرفته که با به کارگیری دو نفر کارگر و ابزار لازم تعداد 5 مورد بنر، پلاکارد، پوستر وتبلیغات غیرمجاز از سطح این معبر جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه 3 تهران با توجه به وسعت جغرافیایی تراکم جمعیت و فراوانی مراکز تجاری – اداری یکی از بزرگترین مناطق شهری تهران است و در این منطقه محله هایی چون قلهک، زرگنده، ونک، داوودیه، دروس، اختیاریه، امانیه و نیز بزرگراههایی نظیر مدرس شهید همت شهید حقانی رسالت و آفریقا وجود دارد.