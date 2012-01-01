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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

معاون وزیر علوم عنوان کرد:

پیشگیری از رشد بی‌رویه مراکز آموزش عالی با اجرای طرح آمایش سرزمین

پیشگیری از رشد بی‌رویه مراکز آموزش عالی با اجرای طرح آمایش سرزمین

معاون وزیر علوم با بیان اینکه انجام طرح آمایش از رشد بی‌رویه مراکز آموزش عالی جلوگیری می‌کند، گفت: با اجرای این طرح رشد هدفمند مراکز آموزش عالی در مناطق مختلف کشور محقق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین سرورالدین در نشست هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان ایلام با اشاره به انجام طرح آمایش آموزش عالی در سظح کشور، افزود: با اعمال طرح آمایش آموزش عالی شاهد شکوفایی هرچه بیشتر شاخص‌های آموزش عالی در سراسر کشور، با توجه به استعدادها و پتانسیل مناطق مختلف خواهیم بود.

وی گفت: با اجرای طرح آمایش از رشد بی رویه مراکز آموزش عالی جلوگیری می شود و رشد هدفمند مراکز آموزش عالی در مناطق مختلف کشور مدنظر قرار می گیرد. این توسعه هماهنگ که با توجه به امکانات و منابع بخش‌های مختلف کشور صورت می گیرد، در افزایش درآمدهای تخصصی دانشگاه‌های سراسر کشور موثر خواهد بود.

رئیس سازمان سنجش وظیفه هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانها را حساس توصیف کرد و افزود: نتایج بازدیدهای هیئت های نظارت استانی برای برنامه ریزان آموزش عالی کشور بسیار پر اهمیت است و دقت و صحت این نتایج در توسعه آموزش عالی موثر خواهد بود.

کد مطلب 1498184

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