به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین سرورالدین در نشست هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان ایلام با اشاره به انجام طرح آمایش آموزش عالی در سظح کشور، افزود: با اعمال طرح آمایش آموزش عالی شاهد شکوفایی هرچه بیشتر شاخص‌های آموزش عالی در سراسر کشور، با توجه به استعدادها و پتانسیل مناطق مختلف خواهیم بود.

وی گفت: با اجرای طرح آمایش از رشد بی رویه مراکز آموزش عالی جلوگیری می شود و رشد هدفمند مراکز آموزش عالی در مناطق مختلف کشور مدنظر قرار می گیرد. این توسعه هماهنگ که با توجه به امکانات و منابع بخش‌های مختلف کشور صورت می گیرد، در افزایش درآمدهای تخصصی دانشگاه‌های سراسر کشور موثر خواهد بود.

رئیس سازمان سنجش وظیفه هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانها را حساس توصیف کرد و افزود: نتایج بازدیدهای هیئت های نظارت استانی برای برنامه ریزان آموزش عالی کشور بسیار پر اهمیت است و دقت و صحت این نتایج در توسعه آموزش عالی موثر خواهد بود.