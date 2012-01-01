امینی: معاون هنری در کار جشنواره دخالت نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست رسانه‌ای دبیر سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر یکشنبه 11 دی‌ماه در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. در ابتدای این نشست رحمت امینی به ارائه گزارشی از بخش‌های مختلف جشنواره پرداخت. وی در بخش بین‌الملل با اشاره به 250 اثر متقاضی حضور در این بخش، استقبال از بخش بین‌الملل این دوره از جشنواره‌ را نسبت به دوره‌ گذشته دانست.



وی ادامه داد: کشورهای ایتالیا، آلمان،‌ فرانسه،‌ سوئیس و ژاپن کشورهای متقاضی حضور در جشنواره هستند و تا به حال حضور هفت اثر نمایشی در بخش بین‌الملل جشنواره سی‌ام قطعی شده است.



امینی با اشاره به وجوه بصری به عنوان محور انتخاب‌های بخش بین‌الملل جشنواره تأکید کرد: بدون اینکه توقع شما را بالا ببریم مرزی از رعایت نکات اخلاقی و تکنیک را برای انتخاب آثار بخش بین‌الملل در نظر گرفتیم. امیدواریم کیفیت موجود در فیلم اجرای آثار انتخاب شده در زمان اجرا در جشنواره هم وجود داشته باشد.







این مدرس و مدیر عرصه تئاتر دانشگاهی درباره کارگاه‌‌های آموزشی سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با اشاره به حضور محمودرضا رحیمی به عنوان سرپرست برگزاری این بخش گفت: از پنجم تا 11 بهمن‌ماه کارگاه‌های آموزشی مختلف نظیر "تئاتر نوین دنیا"، "ماسک، تنفس و تصور"، "بدن در سایه"، "میزانسن،‌ افسانه شخصی بازیگر" و "مدیریت تئاتر چیست" برگزار می‌شوند.



وی همچنین از برگزاری نمایشگاه عکس نمایش "مارینا آبراموویچ" به کارگردانی رابرت ویلسون در تماشاخانه ایرانشهر خبر داد. وی با اشاره به بودجه دو میلیارد تومانی جشنواره سی‌ام گفت: از نظر من این بودجه، بودجه کمی است و برای یک جشنواره بین‌المللی امیدوارم افزایش پیدا کند.



امینی با اشاره به استقبال دانشجویان از بخش نگاه ویژه گفت: ما در این بخش حیرت‌زده شدیم و کمیته انتخاب در شب جمع‌بندی مستأصل شده بود. از این رو بخشی از کارهای مناسب را به کانون تئاتر دانشگاهیان معرفی می‌کنیم.



وی درباره دلایل معرفی چندین کار مشروط در بخش تجربه‌های نو افزود: کمیته انتخاب تجربه‌های نو برای گروه‌های مشروط، توضیحاتی علمی را در نظر گرفته‌اند. تیم قصد ارتقای کیفی کارها را دارند. همچنین بحث نظارت هم بوده و تلاش بر این است که در بازبینی‌ها بحث‌های نظارتی هم لحاظ شود تا آثار برای اجرای عمومی مشکلی نداشته باشند.



دبیر جشنواره سی‌ام معتقد است بازار تئاتر در این دوره از جشنواره رونق بهتری خواهد داشت و افرادی که دعوت شده‌اند تشریفاتی و توریستی نیستند.



امینی در خصوص دارا بودن استقلال لازم در تصمیم گیری‌ها تأکید کرد: تا این لحظه استقلال داشتم و درباره انتخاب آثار آزاد بودم. در روند کاری طی شده تا به این لحظه هیچ قانون نانوشته‌ای نیست.



وی درباره این مهم که آیا می‌شود کیفیت آثار بخش بین‌الملل را از روی فیلم اجراها ارزیابی کرد یادآور شد: بنده فرصت سفر و تماشای آثار از نزدیک را نداشتم. دکتر قطب‌الدین صادقی و دکتر فریندخت زاهدی با گروه‌هایی که فیلم اجرای‌شان به دست‌مان رسیده بود آشنا بودند و من نیز در این بخش چاره‌ای جز اعتماد نداشته و ندارم. اعتقادم این است که امسال شاهد کارهای خوبی در جشنواره خواهیم بود.



رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی در خصوص وضعیت نظارت و ارزشیابی بر آثار متقاضی حضور در جشنواره سی‌ام تئاتر فجر گفت: تئاتر هنری زنده‌ است. اضافه کردن یا کم کردن یک جمله یا عبارت می‌تواند معنی تئاتر را دگرگون کند. نمایشی که بازبینی می‌شود با نمایشی که اجرا می‌شود، رفته رفته متفاوت می‌شود.



امینی در خصوص مشکلات ایجاد شده برای اجرای "خشکسالی و دروغ" افزود: وظیفه شورا این بود که از مجوز خود دفاع کند. از گروه نمایش نیز تشکر می‌کنم زیرا برای جلوگیری از آسیب دیدن تئاتر، همکاری و تعامل بسیار خوبی با شورای نظارت و ارزشیابی داشتند.



سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 5 تا 22 بهمن‌ماه با دبیری رحمت امینی برگزار می‌شود.