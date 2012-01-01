اسامی اعضای هیئت انتخاب جشنواره موسیقی فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر،بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجر امسال در شش شاخه کلاسیک ایرانی، کلاسیک غیر ایرانی ، آواز جمعی، آهنگسازی، پایان نامه و ویژه برگزارمی شود.



در بخش کلاسیک ایرانی 49 گروه توسط داوود گنجه ای ، محمد مقدسی و هادی منتظری، در بخش کلاسیک غیر ایرانی 14 گروه توسط نادر مرتضی پور ، سیاوش ظهیرالدینی و جاوید مجلسی و در بخش آواز جمعی 16 گروه توسط نسرین ناصحی، تنگیز شالو خاشویلی و مسعود کاظم زاد بازبینی خواهند شد.



اسامی اعضای هیات انتخاب بخش آهنگسازی که شاخه کلاسیک غیرایرانی، پایان نامه و بخش ویژه موسیقی ایرانی با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی را در بر می گیرد، به زودی از سوی ستاد برگزاری جشنواره اعلام خواهد شد.



بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به دبیری دکتر حسن ریاحی از 24 تا 30 بهمن ماه سال 1390 در تهران وچند شهرستان برگزار می‌شود.

