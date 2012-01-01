اسامی اعضای هیئت انتخاب جشنواره موسیقی فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر،بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجر امسال در شش شاخه کلاسیک ایرانی، کلاسیک غیر ایرانی ، آواز جمعی، آهنگسازی، پایان نامه و ویژه برگزارمی شود.
در بخش کلاسیک ایرانی 49 گروه توسط داوود گنجه ای ، محمد مقدسی و هادی منتظری، در بخش کلاسیک غیر ایرانی 14 گروه توسط نادر مرتضی پور ، سیاوش ظهیرالدینی و جاوید مجلسی و در بخش آواز جمعی 16 گروه توسط نسرین ناصحی، تنگیز شالو خاشویلی و مسعود کاظم زاد بازبینی خواهند شد.
اسامی اعضای هیات انتخاب بخش آهنگسازی که شاخه کلاسیک غیرایرانی، پایان نامه و بخش ویژه موسیقی ایرانی با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی را در بر می گیرد، به زودی از سوی ستاد برگزاری جشنواره اعلام خواهد شد.
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به دبیری دکتر حسن ریاحی از 24 تا 30 بهمن ماه سال 1390 در تهران وچند شهرستان برگزار میشود.
اسامی هیئت انتخاب بخش رقابتی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در شاخه کلاسیک غیر ایرانی، کلاسیک ایرانی و آواز جمعی از سوی ستاد برگزاری جشنواره اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر،بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجر امسال در شش شاخه کلاسیک ایرانی، کلاسیک غیر ایرانی ، آواز جمعی، آهنگسازی، پایان نامه و ویژه برگزارمی شود.
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