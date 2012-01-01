آکادمی بیلیارد در آبادان راه اندازی می شود

بیژن امجدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایجاد این آکادمی برای توسعه این ورزش در آبادان که علاقه مندان فراوانی دارد ضروری است تا ورزشکاران آبادان به صورت علمی و اصولی این ورزش را فرابگیرند.

وی افزود: آبادان از جمله شهرهایی است که علاقه مندان فراوانی رشته بیلیارد را دنبال می کنند به همین دلیل تصمیم گرفته شد چنین مرکزی برای تحرک بیشتر ورزشکاران و علاقه مندان این رشته راه اندازی می شود.



رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد آبادان تصریح کرد: در این آکادمی کودکان از سن 9 سال می توانند با شیوه بازی در رشته بیلیارد آشنا شوند که در این خصوص علاوه بر اینکه افراد مختلف این رشته را فرا می گیرند استعدادهای این ورزش در آبادان شناسایی می شوند.



وی عنوان کرد: برای توسعه فعالیتهای این آکادمی قصد داریم با دستگاه های مختلف به خصوص آموزش و پرورش تعامل دوجانبه ای برای معرفی جوانان و نوجوانان به این آکادمی داشته باشیم.



امجدی همچنین گفت: یک سالن از سوی تربیت بدنی آبادان به این هیئت اختصاص یافته که در حال ترمیم و بازسازی آن هستم و به زودی علاقه مندان به این رشته می توانند با حضور در این سالن به رشته بولینگ و بیلیارد بپردازند.