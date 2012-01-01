طرح های هجرت در منابع طبیعی 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم گودرزوند چگینی در این باره اظهارداشت: حضور نیروهای جوان بسیجی و دانشجو در قالب طرح هجرت به عنوان محافظان افتخاری اراضی ملی موجب دلگرمی این مجموعه است.



وی از فعالیت نیروهای بسیج سازندگی در اجرای طرح های مختلف آبخیزداری، مرتعداری، حفاظت، قرق، کپه کاری، مراقبت و نگهداری از نهالستان و مبارزه با انگل دارواش در قالب طرح هجرت در سال جاری خبر داد و افزود: این افراد با روحیه بسیجی، مجدانه در این طرح ها همکاری می کنند و به نمایندگی از اداره منابع طبیعی برخورد جدی با متخلفان دارند.



چگینی بیان کرد: این اداره کل با هماهنگی سازمان بسیج سازندگی در قالب طرح هجرت در بخش های مختلف از جمله مطالبات آبخیزداری و نظارت برفعالیت های اجرایی به فراخور توان و تجربه نیروها، از آنان بهره می گیرد.



وی با تاکید بر اینکه حامیان منابع طبیعی باید در قالب طرح هجرت به یاری منابع طبیعی بشتابند تصریح کرد: در اجرا و نگهداری طرح های مختلف نیازمند حضور مردم هستیم.



سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین یادآور شد: حفظ و نگهداری منابع طبیعی و جلوگیری از تخلفات زیست محیطی توسط نیروهای جوان شرکت کننده در اردوهای هجرت امری مهم و کلیدی است که تاکنون به خوبی انجام شده است.



چگینی در پایان عنوان کرد: امیدوارم افراد بیشتری در قالب طرح هجرت به کمک منابع طبیعی بشتابند و این ارگان را در حفظ و حراست از عرصه های ملی و اجرای طرح های مختلف یاری کنند.





