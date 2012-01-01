جمع آوری61 هزار قطعه تجهیرات ماهواره در کردستان/ 95 درصد شهرها پاکسازی شد

علیرضا شاه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون با تلاش شبانه روزی ماموران انتظامی 61 هزار و 882 قطعه انواع تجهیزات دریافت از ماهواره در راستای طرح جمع آوری تجهزات مذکور در سطح استان کردستان کشف، ضبط و جمع آوری شده است.

وی در ادامه با اشاره به رشد 73 درصدی عملکرد استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در راستای جمع آوری تجهیزات دریافت ماهواره، اظهار داشت: برابر بررسیهای به عمل آمده 92 درصد کشفیات مربوط به اجرای طرح جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره بود.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان کردستان یادآور شد: با اجرایی کردن طرح جمع آوری تجهیزات دریافت ماهواره در استان کردستان در مجموع هزار و 942 نفر از عاملان تهیه، توزیع، نصب و همچنین کسانی که اقدام به استفاده مجدد از این گونه تجهیزات کرده اند دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.

شاه محمدی در پایان بیان کرد: در نتیجه اجرای طرح مذکور اغلب شهرهای استان در حدود 95 درصد پاکسازی شده و روند اجرای موفقیت آمیز طرح نیز با جدیت هر چه تمامتر دنبال می شود.

طرح جمع آوری ماهواره در ابتدا در تهران آغاز شد ولی هم اکنون این طرح با جدیت هر چه تمامتر در استان کردستان نیز در حال اجراست و نیروی انتظامی در حال جمع آوری گیرنده های ماهواره در این استان به ویژه در مناطق شهری است.