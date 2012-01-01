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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

در گفتگو با مهر مطرح شد:

184 دفتر پیشخوان شهری و روستایی در لرستان فعالیت دارند

184 دفتر پیشخوان شهری و روستایی در لرستان فعالیت دارند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری لرستان گفت: 184 دفتر پیشخوان شهری و روستایی در لرستان فعالیت دارند.

کامبیز پورسیف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد اداراتی که در لرستان به اینترنت وصل است، اظهار داشت: در حال حاضر 423 اداره در لرستان به شبکه اینترنت وصل است.

وی بیان داشت: همچنین در حال حاضر همه 10 شهرستان لرستان نیز به اینترنت ملی وصل هستند.

مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری لرستان با اشاره به وصل شدن شهرداریهای لرستان به اینترنت ملی، عنوان کرد: استان لرستان اولین استانی است که شهرداریهای آن به اینترنت وصل هستند.

پورسیف همچنین با اشاره به تعداد دفاتر پیشخوان در سطح استان لرستان گفت: در حال حاضر 184 دفتر پیشخوان شهری و روستایی در سطح استان لرستان فعالیت دارند.

وی با اشاره به مزایای راه اندازی این دفاتر پیشخوان در لرستان، یادآور شد: کاهش هزینه های اقتصادی، ترافیک، آلودگی هوا و ... از جمله مزایای راه اندازی این دفاتر است.

کد مطلب 1498204

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