قبوض آب خراسان جنوبی شش ماهه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی عراقی زاده صبح یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه قبوض آب براساس قبوض ماه های مشابه سال گذشته صادر می شود، اظهار داشت: قرائت کنتور در این استان هر دو ماه انجام می شد، که هم اکنون با اجرای طرحی جدید سالانه دو بار( هر شش ماه یکبار) کنتورهای مشترکین قرائت و قبوض صادر خواهد شد.

وی تعداد مشترکین آب و فاضلاب شهری این استان را 125 هزار مشترک برشمرد و افزود: علیرغم خشکسالی های متوالی در حال حاضر کلیه مشترکین آب و فاضلاب استان در طول 24 ساعت شبانه روز از آب شرب بهداشتی بهره مند هستند.

عراقی زاده اجرای طرح فاضلاب را از موثرترین و از طرح های پرهزینه این شرکت دانست و بیان کرد: تاکنون شبکه فاضلاب در شهرستانهای بیرجند، فردوس، قاین و سربیشه اجرا شده است.

اختصاص سالانه 15 میلیارد تومان اعتبار به آب و فاضلاب شهری

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی با بیان اینکه سالانه 15 میلیارد تومان اعتبار در اختیار آب و فاضلاب شهری استان قرار می گیرد، تصریح کرد: این اعتبار در قالب 30 طرح عمرانی این شرکت هزینه می شود.

عراقی زاده در خصوص آمار کمی این شرکت نسبت به سال های گذشته، اظهار داشت: به طور متوسط نسبت حجم مخازن آب از مهمترین مسائل مورد نظر این شرکت بوده که در ساعات مورد نیاز آب در اختیار مشترکین قرار دارد.

وی به وضعیت خطوط انتقال آب در استان اشاره کرد و ادامه داد: قبل از تاسیس شرکت آب فاضلاب در 18 سال گذشته 176 کیلومتر بوده که هم اکنون این رقم با رشد 700 درصدی به یک هزار و 460 کیلومتر افزایش یافته است.

شبکه آب شهری خراسان جنوبی 26 درصد هدر رفت آب دارد

عراقی زاده زمان تاسیس شبکه آب رسانی بیرجند را از سال 1302 اعلام کرد و گفت: هم اکنون میزان هدر رفت آب در شبکه آب شرب شهری این استان 26 درصد است.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی به لحاظ امکانات و تجهیزات با مشکلاتی مواجه است، افزود: این استان دارای نیروی متخصص و کارآمدی بوده و تعداد زیادی از طرح هایی که قابلیت اجرایی در سطح ملی دارند از این استان طراحی می شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی اضافه کرد: در این راستا طرح خدمات مشترکین از جمله طرح های پژوهشی بوده که در سطح استان در دست اجرا است.

وی سرانه مصرف هر مشترک شهری در طول شبانه روز را 230 لیتر عنوان کرد و بیان داشت: این رقم با توجه به شرایط خشکسالی و بارندگی پایین در این منطقه مطلوب نیست و فرهنگ صرفه جویی در این استان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

عراقی زاده با بیان اینکه مصارف مردم این استان پس از هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است، افزود: این رقم باید به 120 لیتر در راستای قانون هدفمندی یارانه ها برسد.

وی شوری بالای آب در خراسان جنوبی را از شکایات اساسی مردم این منطقه اعلام کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط خشکسالی و کاهش منابع آبی، منابع آبی در دسترس موردم کمتر شده و باید صرفه جویی در استان رواج یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه شرکت های آب و فاضلاب نیز در این راستا باید از منابع موجود اسفاده بهینه کنند، یادآور شد: در این زمینه باید از توان بخش خصوصی برای تصفیه آب استفاده کرده تا احداث تصفیه خانه ها با سرعت بیشتری انجام شود.