آینده روشنی برای هیئت تنیس کرمانشاه نمی بینم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد الفتی از بازیکن تنیس استان، از جمله نفراتی است که این روزها به خاطر برخی اتفاقات در هیئت تنیس استان از این هیئت گلایه دارد و معتقد است تنیس استان سیر صعودی ندارد و می توان شاهد افت این رشته در سال های آتی بود.

الفتی که چند ماه پیش به خاطر اعتراض در مسابقات لیک تنیس استان راهی کمیته انضباطی شده بود، در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این مسابقات متاسفانه حق و حقوق تیم از سوی برخی افراد در هیئت پایمال شد و اعتراض ما هم به این عملکرد به جایی نرسید تا اینکه به تربیت بدنی کشیده شد.

این بازیکن کرمانشاهی تنیس تاکید کرد: متاسفانه علیرغم گذشت چند ماه، تربیت بدنی هنوز به این اعتراض ها رسیدگی نکرده است و از آقای گردانی مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان استان هم انتظار دارم که به شکایت ها و وضع موجود تنیس استان رسیدگی کنند.

الفتی افزود: تنیس استان در گذشته جایگاه بهتری برخوردار بود، ولی امروز می بینیم که روز به روز همین جایگاه خود دور شده و متاسفانه فاصله پیشکسوتان و بزرگان این رشته هم هیئت بیشتر می شود.

وی گفت: در حال حاضر، با این حرف های دهان پرکن، آینده روشنی را برای هیئت تنیس استان کرمانشاه نمی بینم و تربیت بدنی می باید تا فرصت هست این ورزش را نجات دهد و عزیزان پیشکسوت را که می توانند نقش بزرگی در اعتلا و شکوفایی این رشته داشته باشند، دعوت کند.

الفتی در پایان عنوان کرد: بیش از 8 سال است که ورزش تنیس را زیر نظر آقایان مجید پرنوری، بهمن گلمرادی و علی اکبر آرش آغاز کرده ام که ازهمگی این عزیزان صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم.

