ارتقاء کیفیت بهداشت و سلامت البرز مدیون کمکهای خیرین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن ناصری قبل از ظهر یکشنبه در همایش خیرین سلامت که در سالن شهدای دولت استانداری البرز با حضور خیرین استان برگزار شد، اظهار داشت: کار و خدمات صورت گرفته در حوزه بهداشت و سلامت استان البرز مرهون و مدیون فعالیت و کمک های خیرین است.

وی ابراز داشت: فعالیت خیرین استان البرز بر کسی پوشیده نیست که در راستای ارتقاء کیفیت بهداشت و درمان تلاش های فراوانی را انجام داده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: اگر فعالیت خیرین نبود مسئولان شهری نمی توانستند با این دلگرمی خدمات رسانی کنند و برخی از مسئولان استان در راستای ارتقای بهداشت و درمان استان پیش قدم هستند.

ناصری افزود: بیمارستان شهید مدنی بزرگ ترین و اصلی ترین مرکز حوادث استان محسوب می شود که درمسیر بزگراره کرج به قزوین و همچنین به بزرگراه تهران به کرج نزدیک است.

وی با اشاره به اینکه تنها مرکز درمان سوختگی استان البرز در بیمارستان شهید مدنی است، اضافه کرد: این مرکز در روز پذیرای مصدومین حوادث و سوانح سوختی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز ادامه داد: سال گذشته حدود یک میلیارد و 250 میلیون تومان در این مرکز هزینه درمان شده است که برای توسعه و گسترش بیمارستان و ارائه خدمات هر چه بهتر نیازمند اعتباری بالغ بر 800 میلیون تومان هستیم.

اولین مرکز آموزشی و درمانی در استان البرز راه اندازی می شود

وی از راه اندازی اولین مرکز آموزشی و درمانی در استان البرز خبر داد و اظهار داشت: این مرکز در بیمارستان شهید باهنر که مرکز تخصصی و فوق تخصصی کودکان استان البرز است راه اندازی خواهد شد که امکانات این مرکز در طول سال گذشته پیشرفت چشم گیری داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز ابراز داشت: در درجه نخست طرح چنین کاری به وزارت خانه ارائه شد و مورد پذیرش قرار گرفت و در آینده این مرکز راه اندازی خواهد شد.

البرز عقب افتاده ترین استان کشور در بخش سلامت و بهداشت است

امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه این هفته نیز در خصوص بهداشت و درمان نیز گفت: البرز در بخش سلامت و بهداشت بین استان های کشور عقب افتاده ترین استان است.

فقر محمدشهر و کمالشهر در بهداشت و درمان



حجت الاسلام محسن کازرونی افزود: محمد شهر و کمال شهر کرج از لحاظ بهداشت و درمان بسیار ضعیف هستند بنابراین به حوزه بهداشت و سلامت استان البرز باید بیشتر توجه شود.