جزئیات برنامه افزایش تولید نفت از میدان مشترک با عربستان

محمود زیرکچیان زاده در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت طرح توسعه میدان مشترک نفتی فروزان در خلیج فارس، گفت: در حال حاضر عملیات لوله گذاری زیر دریایی این میدان مشترک نفتی با عربستان در خلیج فارس به پایان رسیده است.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره با اعلام اینکه این خط لوله به طول تقریبی یکصد کیلومتر و قطر 24 اینچ آماده راه اندازی در خلیج فارس شده است، تصریح کرد: همزمان با تکمیل عملیات لوله گذاری دریایی، ساخت سایر سازه های فراساحلی این پروژه مشترک نفتی توسط سازندگان داخلی در حال انجام است.

این مقام مسئول با اشاره به آغاز ساخت پایه سکوهای میدان نفتی فروزان در یارد سکوسازی خرمشهر، اظهار داشت: پیش بینی می ود تا اواسط سال آینده نصب این پایه سکوها در خلیج فارس انجام شود.

وی همچنین از ساخت تاپ سایت‌های طرح توسعه میدان نفتی فروزان خبر داد و افزود: پیش بینی می ود با نصب و راه اندازی پایه سکو، خطوط لوله و سایر سازه های دریایی تا سال آینده امکان افزایش تولید نفت در این میدان مشترک فراهم شود.

این عضو هیات مدیره شرکت نفت فلات قاره با اشاره برای افزایش 40 درصدی تولید نفت در میدان فروزان، خاطر نشان کرد: همزمان با توسعه میدان فروزان، به زودی مراحل نهایی توسعه میدان اسفندیار هم در خلیج فارس آغاز می شود.

زیرکچیان زاده پیشتر با اشاره به اجرای طرح ضربتی افزایش تولید نفت در این میدان مشترک نفتی، گفته بود: پیش بینی می‌شود امسال ظرفیت تولید نفت فروزان 10 هزار بشکه در روز افزایش یابد.



به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه میدان نفتی فروزان استخراج بیش از 300 میلیون بشکه نفت در مدت 25 سال است ضمن آنکه گاز تولیدی از این میدان دریایی (معادل 250 میلیون فوت مکعب در روز) از طریق یک خط لوله زیر دریایی به جزیره خارگ انتقال می یابد.



میدان فروزان از میادین مشترک با کشور عربستان سعودی در خلیج فارس بوده که استخراج طلای سیاه از این میدان از اوایل دهه هفتاد میلادی شروع و تا پایان سال 2002 میلادی حدود 550 میلیون بشکه نفت از آن تولید شده است. حداکثر نرخ تولید روزانه میدان فروزان 180 هزار بشکه نفت در روز که مربوط به اواخر سال 1978 میلادی بوده است.



میدان نفتی اسفندیار هم یکی از میادین مشترک نفتی ایران و عربستان سعودی در خلیج فارس بوده که هدف از توسعه فاز نخست این میدان افزایش 12 هزار بشکه ای تولید نفت خام است.