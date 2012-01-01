فرصت های سرمایه گذاری در آق قلا شناسایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات صنعت مرغ شهرستان افزود: موانع و نیازمندی های حمایت از سرمایه گذاران باید از سوی مسئولان هر یک از دستگاه های اجرایی شهرستان شناسایی و احصا شود تا کمتر دچار چالش شوند و باید با حمایت از بخش خصوصی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم سازیم.

وی اظهار داشت: اگر بخواهیم بیکاری را در کشور کاهش بدهیم و ایجاد اشتغال پایدار کنیم، باید از ظرفیت و توانایی بخش خصوصی نیزاستفاده کنیم.

وی افزود: یکی از مهمترین وظایف مسئولان حل مشکلات تولید کنندگان و حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران خصوصا بخش خصوصی است.

کر تاکید کرد: باید فرصت های سرمایه گذاری برای ترغیب سرمایه گذران شناسایی شود.

فرماندار شهرستان آق قلا افزود: درسال جهاد اقتصادی رشد و توسعه بیش از پیش کشور در بخش های مختلف نیازمند وحدت و تلاش و پشتکار بیشتر مسئولان است.