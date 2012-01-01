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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

کر:

فرصت های سرمایه گذاری در آق قلا شناسایی می شود

فرصت های سرمایه گذاری در آق قلا شناسایی می شود

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار آق قلا گفت: فرصت های سرمایه گذاری در این شهرستان شناسایی می شود تا سرمایه گذاران کمتر دچار چالش شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات صنعت مرغ شهرستان افزود: موانع و نیازمندی های حمایت از سرمایه گذاران باید از سوی مسئولان هر یک از دستگاه های اجرایی شهرستان شناسایی و احصا شود تا کمتر دچار چالش شوند و باید با حمایت از بخش خصوصی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم سازیم.

وی اظهار داشت: اگر بخواهیم بیکاری را در کشور کاهش بدهیم و ایجاد اشتغال پایدار کنیم، باید از ظرفیت و توانایی بخش خصوصی نیزاستفاده کنیم.

وی افزود: یکی از مهمترین وظایف مسئولان حل مشکلات تولید کنندگان و حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران خصوصا بخش خصوصی است.

کر تاکید کرد: باید فرصت های سرمایه گذاری برای ترغیب سرمایه گذران شناسایی شود.
 
فرماندار شهرستان آق قلا افزود: درسال جهاد اقتصادی رشد و توسعه بیش از پیش کشور در بخش های مختلف نیازمند وحدت و تلاش و پشتکار بیشتر مسئولان است.
کد مطلب 1498211

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