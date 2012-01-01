گلزن صبای قم به تیم ملی فوتسال دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که فاصله زیادی تا پایان سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور باقی مانده است، این روزها تیمهای لیگ برتری تلاش خود را برای کسب عنوان قهرمانی یا بقا در این دوره از رقابت ها انجام می دهند.
این در حالی است که رقابتهای فوتسال قهرمانی جام ملت های آسیا نیز دوازدهمین دوره خود را در پیش دارد و تیمهای مدعی کسب عنوان قهرمانی در قاره کهن خود را برای جدال با تیم ملی فوتسال ایران پرافتخارترین تیم این رقابتها آماده میکنند.
تیم ملی فوتسال کشورمان نیز که در حال حاضر بهترین جایگاه را در رده بندی فدراسیون جهانی در بین تیم های آسیایی فوتسال دارد، با مربیگری علی صانعی آماده میشود تا پرقدرت برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در جام ملتهای آسیا به میدان برود.
در حالی که به پایان سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور 9 هفته دیگر باقی مانده است، اما کادر فنی تیم ملی فوتسال بیکار ننشستهاند و با دعوت از برترینهای لیگ برتر فوتسال اردوی آماده سازی این تیم را در خلل برگزاری لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور برگزار میکنند.
به همین منظور اخیرا لیست جدیدی از سوی علی صانعی سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان معرفی شده است که در آن از بازیکنان مورد نظر برای حضور در دور جدید تمرینات تیم ملی فوتسال به منظور حضور در مسابقات قهرمانی ملتهای آسیا دعوت به عمل آمده است تا تیم ملی اواخر این ماه برای دیدار با تیم ملی کرواسی راهی این کشور شود.
در این بین سعید تقی زاده ، بازیکن ملی پوش تیم فوتسال صبای قم بعد از سالها حضور در تیم های فوتسال ارم کیش قم، تربیت بدنی و کیش ایر قم و در حالی که امسال نماینده قم با نام صبا در لیگ برتر شرکت میکند، با درخشش در تیم صبای قم بار دیگر نظر کادر فنی تیم ملی فوتسال به خود جلب کرد.
این بازیکن بعد از بازی روز پانزدهم مهر ماه که به دلیل آسیب دیدگی در دیدار خانگی مقابل تیم فوتسال دبیری تبریز حضور در مسابقات جام جهانی کوچک رقابتهای جایزه بزرگ برزیل ملقب به جام گرند پریکس را از دست داد، اکنون کاملا آماده در تیم صبا میدرخشد.
تقیزاده در تیم فوتسال صبای قم در سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور با درخشش در دیدارهای هفتههای شانزدهم و هفدهم لیگ برتر به ترتیب مقابل تیمهای فوتسال میثاق تهران و شهرداری ساوه که با زدن چهار گل توسط وی همراه بود، بدین ترتیب یکی از بازیکنانی لقب گرفت که بار دیگر به تیم ملی فوتسال دعوت شد.
ملی پوش سابق صبای قم در کنار بازیکنانی همچون محمدحسین کوهستانی و علیرضا وفایی سه بازیکن خوب و شاخص صبای قم هستند که در این فصل لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور به تیمهای ملی بزرگسالان و امید کشورمان دعوت شدهاند.
قم - خبرگزاری مهر: بازیکن جوان و آینده دار فوتسال قم با درخشش در تیم صبای قم برای حضور در سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال به پیروزی تهران ملحق شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که فاصله زیادی تا پایان سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور باقی مانده است، این روزها تیمهای لیگ برتری تلاش خود را برای کسب عنوان قهرمانی یا بقا در این دوره از رقابت ها انجام می دهند.
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