امام موسی کاظم(ع) زینت المجتهدین و باب الحوائج

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین امام شیعیان امام موسی کاظم(ع) در هفتم ماه صفر سال 128 هجری در سرزمین "ابوأ" یکی از روستاهای اطراف مدینه چشم به جهان گشود.

پدر بزرگوارش پیشوای ششم حضرت صادق(ع) و مادرش بانویی با فضیلت به نام "حمیده" بود.

کنیه آن حضرت ابوابراهیم، ابوالحسن، ابوالحسن اول، ابوالحسن ماضی، ابوعلی و ابواسماعیل بوده و القاب آن بزرگوار کاظم، صابر، صالح، امین و عبدالصالح است.

امام کاظم(ع) لقب مهم دیگری به نام "باب الحوائج" دارند که شیعیان و دوستدارن به آن امام بزرگوار نسبت داده اند و بهاین معناست که اگر کسی خواسته و آرزویی از خداوند داشته باشد، با توسل و واسطه قرار دادن امام کاظم(ع)

می تواند به آرزوی خود برسد.

لقب‌ "کاظ‌م" به آن بزرگوار دادند، کاظ‌م‌ یعنی‌ نگهدارنده‌ و فروخورنده‌ خشم‌. این‌ رفتار در برابر کسی‌ یا کسانی‌ بوده‌ که‌ از راه‌ جهالت‌ و نادانی‌ یا به‌ تحریک‌ دشمنان‌ به‌ این‌ کارهای‌ زشت‌ و دور از ادب‌ دست‌ می ‌زدند. رفتار حکیمانه‌ و صبورانه‌ آن‌ حضرت(ع) کم‌ کم‌ بر آنان‌ حقانیت ‌خاندان‌ عصمت‌ و اهل‌ بیت (ع) را روشن‌ می ‌ساخت‌.

مادر امام کاظم(ع) از زنان بزرگ زمان خویش بود

مادر امام کاظم(ع) "حمیده مصفاه" بود و نامهای دیگری مانند "حمیده بربریه" و "حمیده اندلسیه" نیز براى او نقل شده است؛ این بانو از زنان بزرگ زمان خویش بود و چندان فقیه و عالم به احکام و مسائل بود که امام صادق(ع) زنان را در یادگیرى مسائل و احکام دینى به ایشان ارجاع مى ‏داد.

امام صادق(ع) درباره‏اش فرمود: "حمیده، تصفیه شده است از هر دنس و چرکى؛ مانند شمش طلا. پیوسته فرشتگان او را حفاظت و پاسبانى کرده تا رسیده است به من، به خاطر آن کرامتى که از خداى متعال براى من و حجت پس از من است."

امام موسی کاظم(ع) دو دهه نخست حیاتش را در کنار پدر گذراند و از محضر ارزشمند ایشان علوم و اسرار امامت را آموخت و در همان سنین، شگفتی و تحسین دانشمندان را برانگیخت.

امام موسی کاظم(ع) هنوز کودک بود که فقهای مشهور مثل ابوحنیفه از او مسئله می پرسیدند و کسب علم می کردند بعد از رحلت پدر بزرگوارش امام صادق(ع) 148 قمری در 20 سالگی به امامت رسید و 35 سال رهبری و ولایت شیعیان را برعهده داشت.

همسران و فرزندان امام موسی کاظم(ع)

همسران حضرت امام موسی کاظم(ع) حضرت"تکتم" یا "حمیده" یا "نجمه" دارای تقوا و فضیلت بوده و زنی بسیار عفیفه و بزرگوار و مادر امام هشتم شیعیان حضرت رضا(ع) بود و دیگر همسر او فاطمه بنت علی است.

درباره تعداد فرزندان آن حضرت چند قول وجود دارد. بنا بر نقل یکی از آنها، آن بزرگوار 37 فرزند داشت که 18 تن از آنها پسر و 19 تن دختر بودند.

فرزندان امام موسی کاظم(ع) امام علی بن موسی الرضا(ع)، ابراهیم، عباس، قاسم، اسماعیل، جعفر، هارون، حسن، احمد، محمد، حمزه، عبدالله، اسحاق، عبیدالله، زید، حسین، فضل و سلیمان بودند.

و فرزندان دختر نیز فاطمه کبری، فاطمه صغری، رقیه، حکیمه، ام ابیها، رقیه صغری، کلثوم، ام جعفر، لبابه، زینب، خدیجه، علیه، آمنه، حسنه، بریهه، عائشه، ام سلمه، میمونه، ام کلثوم نام داشتند.

یکى از دختران آن حضرت به نام فاطمه، معروف به حضرت معصومه(ع) که براى دیدار برادرش امام رضا(ع) عازم ایران شده بود، در شهر قم بیمار شد و پس از چند روز بیمارى، وفات یافت و در این شهر مدفون شد و هم اکنون مقبره آن بزرگوار زیارتگاه شیعیان سراسر جهان و دانشگاه عالمان و مجتهدان شیعى است.

یاران امام موسی کاظم(ع)

تعداد یاران، اصحاب و راویان امام موسى کاظم(ع) بسیار است، به نامهای علی بن یقطین، ابوصلت بن صالح هروی، اسماعیل بن مهران، حماد بن عیسی، عبدالرحمن بن حجاج بجلی، عبدالله بن جندب بجلی، عبدالله بن مغیره بجلی، عبدالله بن یحیی کاهلی، مفضل بن عمر کوفی، هشام بن حکم، یونس بن عبدالرحمن و یونس بن یعقوب از یاران آن امام بزرگوار بوده اند که می توان اشاره کرد.

امام کاظم(ع) به زهد و عبادت بسیار معروف بود

امام‌ کاظ‌م‌ به‌ تصدیق‌ همه‌ مورخان‌، به‌ زهد و عبادت‌ بسیار معروف‌ بوده‌ است‌. موسی‌ بن‌ جعفر(ع) از عبادت‌ و سخت کوشی‌ به‌ "عبد صالح‌" معروف‌ و در سخاوت‌ و بخشندگی‌ مانند نیاکان‌ بزرگوار خود بود. بدره‌های‌(کیسه‌ های‌) سیصد دیناری‌ و چهارصد دیناری‌ و دو هزار دیناری‌ می ‌آورد و بین ناتوانان‌ و نیازمندان ‌تقسیم‌ می ‌کرد.

از حضرت‌ موسی‌ کاظ‌م‌(ع) روایت‌ شده‌ است‌ که‌ فرمود : "پدرم‌ امام‌ صادق(ع‌) پیوسته‌ مرا به‌ سخاوت‌ داشتن‌ و کرم‌ کردن‌ سفارش‌ می ‌کرد." امام‌ کاظم(ع) با آن‌ کرم‌ و بزرگواری‌ و بخشندگی‌ خود لباس‌ خشن‌ بر تن‌ می ‌کرد، چنانکه‌ نقل‌ کرده‌اند: "امام‌ بسیار خشن‌ پوش‌ و روستایی‌ لباس‌ بود" و این‌ خود نشان‌ دیگری‌ از بلندی‌ روح‌ و صفای‌ باطن‌ و

بی ‌اعتنایی‌ آن‌ امام‌ به‌ زرق‌ و برقهای‌ گول‌ زننده‌ دنیا است‌.

امام موسی کاظم(ع) نسبت به زن و فرزندان و زیر دستان مهربان بود

امام‌ موسی‌ کاظ‌م‌(ع) نسبت‌ به‌ زن‌ و فرزندان‌ و زیردستان‌ بسیار با عاطفه‌ و مهربان‌ بود. همیشه‌ در اندیشه‌ فقرا و بیچارگان‌ بود و پنهان‌ و آشکار به‌ آنها کمک‌ می‌ کرد. برخی‌ از فقرای‌ مدینه‌ او را شناخته‌ بودند اما بعضی‌ پس‌ از تبعید حضرت‌ از مدینه‌ به‌ بغداد به‌ کرم‌ و بزرگواریش‌ پی‌ بردند و آن‌ وجود عزیز را شناختند.

امام‌ کاظ‌م‌(ع) به‌ تلاوت‌ قرآن‌ مجید انس‌ زیادی‌ داشت‌. قرآن‌ را با صدایی‌ حزین‌ و خوش‌ تلاوت‌ می‌ کرد. آن‌ چنانکه‌ مردم‌ در اطراف‌ خانه‌ آن‌ حضرت‌ گرد می ‌آمدند و از روی‌ شوق‌ و رقت‌ گریه‌ می ‌کردند. بدخواهانی‌ بودند که‌ آن‌ حضرت‌ و اجداد گرامی آن بزرگوار‌ را روی‌ در روی‌ بد می‌ گفتند و سخنانی‌ دور از ادب‌ به‌ زبان می آوردند، ولی‌ آن‌ حضرت‌ با بردباری‌ و شکیبایی‌ با آنها روبرو می ‌شد و حتی گاهی‌ با احسان‌ آنها را به‌ صلاح‌ می ‌آورد و تنبیه‌ می ‌فرمود.

اما آنجا که‌ پای‌ گفتن‌ کلمه حق‌ در برابر سلطان‌ و خلیفه‌ ستمگری‌ پیش‌ می ‌آمد، امام‌ کاظ‌م‌(ع) می ‌فرمود: "حق‌ را بگو اگرچه‌ آن‌ حق گویی‌ موجب‌ هلاک تو باشد." ارزش‌ والای‌ حق‌ به‌ اندازه‌ ای‌ است‌ که‌ باید افراد در مقابل‌ حفظ آن نابود شوند. در فروتنی‌، مانند صفات‌ شایسته‌ دیگر خود نمونه‌ بود. با فقرا می ‌نشست‌ و از بینوایان‌ دلجویی‌ می‌ کرد. بنده‌ را با آزاد مساوی‌ می ‌دانست‌ و می ‌فرمود همه‌، فرزندان‌ آدم‌ و آفریده‌های‌ خدائیم‌.

گویی از سرچشمه ولایت سیراب شده است

از ابوحنیفه‌ نقل‌ شده‌ است‌ که‌ گفت: "او را در کودکی‌ دیدم‌ و از او پرسشهایی‌ کردم‌ چنان‌ پاسخ‌ داد که‌ گویی‌ از سرچشمه‌ ولایت‌ سیراب‌ شده‌ است‌. به راستی ‌امام‌ موسی‌ بن‌ جعفر(ع) فقیهی‌ دانا و توانا و متکلمی‌ مقتدر و زبردست‌ بود."

محمد بن‌ نعمان‌ نیز می ‌گوید: "موسی‌ بن‌ جعفر را دریایی‌ بی ‌پایان‌ دیدم‌ که‌ می ‌جوشید و می‌ خروشید و بذرهای‌ دانش‌ به‌ هر سو می‌ پراکند." امام‌ کاظم (ع) در سنگر تعلیم‌ حقایق‌، مبارزه‌ نشر فقه‌ جعفری‌، اخلاق‌، تفسیر و کلام‌ که‌ از زمان‌ حضرت‌ صادق‌ (ع) و پیش‌ از آن‌ در زمان‌ امام‌ محمد باقر(ع) آغاز و عملی‌ شده‌ بود، در زمان‌ حضرت‌ امام‌ موسی‌ کاظ‌م‌ (ع) نیز به‌ پیروی‌ از سیره‌ نیاکان‌ بزرگوارش‌ همچنان‌ ادامه‌ داشت، تا مردم‌ بیش‌ از پیش‌ به‌ خط مستقیم‌ امامت‌ و حقایق‌ مکتب‌ جعفری‌ آشنا شوند.

اقدامات امام موسی کاظم (ع) موجب رشد آزاد اندیشی جامعه است

امام موسی کاظم (ع) با مبارزات فرهنگی علیه حاکمان وقت، آگاهی ‌بخشی فکری و عقیدتی و تربیت شاگردان فراوان موجب رشد آزاد ‌اندیشی در جامعه شدند. امام هفتم(ع) با مبارزههای فرهنگی خود علیه حاکم وقت، تحولات سیاسی و اجتماعی زیادی به وجود آوردند.

برنامه‌ ریزی فکری و آگاهی ‌بخشی عقیدتی از دیگر اقدامات مهم امام موسی کاظم(ع) بود و در دوران آن بزرگوار، عقاید خرافی و انگیزه‌ های نژاد پرستی رواج بسیاری یافته بود. ایشان با تفسیر و بیان فقه، احکام و احادیث سعی در ارشاد و تربیت مردم و نشر موازین اسلامی داشتند.

بیشتر افراد از تقیه تصور حتمی دارند و آن را دست‌ کشیدن از مبارزه و سکوت و سکون تعبیر می‌ کنند. در صورتی که تقیه به معنی فرهنگ رازداری است در فرهنگ شیعه، تقیه یعنی در حالت مخفیانه از خود و دین اسلام دفاع کردن است.

امام موسی کاظم(ع) افرادی را برای نفوذ در دربار حاکمان وقت تربیت می‌ کردند. این افراد علاوه بر اینکه ایشان را در جریان اخبار دربار می‌ گذاشتند و نیز بسیاری از مشکلات شیعیان را حل می ‌کردند.

دوران امامت امام موسی کاظم(ع)

امام موسى کاظم(ع) در عصر خلافت منصور عباسى به مقام امامت نایل آمد. از آن زمان تا سال 183 هجرى، سال وفات آن حضرت، چندین بار توسط خلفاى عباسى دستگیر و زندانى شد. تنها در دوران خلافت هارون الرشید به مدت چهار سال زندانى و در همان زندان به شهادت رسید.

گسترش نهضت علوی در دوران خلافت هارون

عظمت علمی و دانش وصف ناپذیر امام موسی کاظم(ع) از یک سوی، گسترش نهضتهای علوی و افزایش قدرت سیاسی بنی عباس به ویژه در دوران خلافت هارون از دیگر سوی باعث تشدید مراقبت و سختگیری نسبت به امام کاظم(ع) شد، به گونه ای که هارون در خصوص امام هفتم(ع) می گفت: از این می هراسم که فتنه ای بر پا کند که خونها ریخته شود!؟

چندی نگذشت که سختگیری نسبت به امام به حدی رسید که به ندرت کسی می توانست حتی برای ضروری ترین مسایل و سئوالات فقهی و علمی به خدمت امام(ع) شرفیاب شود.

با این حال امام کاظم(ع) یارانی داشت که در جهان اسلام پراکنده بودند و با ایشان، به خصوص در دوران اقامت در مدینه، تماس داشتند. تلاشهای تبلیغی آنان بر محبوبیت امام کاظم(ع) بین شیعیان شهرهای اسلامی افزود و موجب نگرانی هارون شد.

نفوذ معنوی امام کاظم(ع) در دستگاه حاکم

نفوذ معنوی امام موسی(ع) در دستگاه حاکم به حدی بود که کسانی مانند علی بن یقطین صدر اعظم "وزی" دولت عباسی، از دوستداران حضرت موسی بن جعفر(ع) بودند و به دستورات حضرت عمل می کردند. سخن چینان دستگاه ازعلی بن یقطین نزد هارون بدگویی کرده بودند، ولی امام(ع) به وی دستور داد با تقیه در دستگاه هارون بماند و به کمک شیعیان و هواخواهان آل علی(ع) و ترویج مذهب و پیشرفت کار اصحاب حق، همچنان پای فشارد، بی آنکه دشمن خونخوار را از این امر آگاهی حاصل شود.

سرانجام بدگوییهایی که اطرافیان از امام کاظم(ع) کردند، در وجود هارون مؤثر افتاد و در سفری که در سال 179 هجری قمری به حج رفت، بیش از پیش به عظمت معنوی امام(ع) و احترام خاصی که مردم برای امام موسی(ع) قائل بودند، پی برد. او امام کاظم(ع) را به جرم این که تسلیم حکومت جابرانه او نبود، بلکه رو در روی او قرار گرفته بود، دستگیر کرد.

هارون آن چنان از امام کاظم(ع) هراس داشت که وقتی قرار شد آن حضرت را از مدینه به بصره آورند، دستور داد چند کجاوه با کجاوه امام(ع) بستند و بعضی را نابهنگام و از راه های دیگر ببرند، تا مردم ندانند که امام(ع) را به کجا و با چه کسانی بردند، تا یأس بر مردمان چیره شود و به نبودن رهبر حقیقی خویش خو گیرند و به شورش و بلوا نپردازند و از تبعیدگاه امام(ع) بی خبر بمانند.

وی از امام(ع) و از یاران آن بزگوار می هراسید که روزی این یاران با وفا شمشیرها برافرازند و امام خود را به مدینه بازگردانند. این بود که با خارج کردن دو کجاوه از دو دروازه شهر، این امکان را از طرفداران آن حضرت گرفت و کار تبعید امام(ع) را فریبکارانه و با احتیاط انجام داد.

او ابتدا دستور داد امام هفتم(ع) را با غل و زنجیر به بصره ببرند و به عیسی بن جعفر بن منصور که حاکم بصره بود، نوشت، یک سال ایشان را زندانی کند، پس از یک سال والی بصره را به قتل امام کاظم(ع) مأمور کرد. عیسی از انجام دادن این قتل، عذر خواست. هارون امام موسی کاظم(ع) را به بغداد منتقل کرد و ایشان را به فضل بن ربیع سپرد. امام کاظم(ع) مدتی نیزدر زندان فضل بود. ایشان در این مدت پیوسته به عبادت و راز و نیاز با خداوند متعال مشغول بود. هارون بار دیگر فضل را مأمور قتل امام(ع) کرد اما فضل نیز از این کار طفره رفت.

امام(ع) در زندان صبور و مقاوم بود

امام(ع) در زندان آن چنان صبور و مقاوم بود که انگار حادثه ای در زندگی اش رخ نداده، بلکه بارها خدا را سپاس

می گفت و می فرمود: "خدایا تو بر حال من آگاهی که از درگاهت تقاضا داشتم مرا در خلوتگاه قرار دهی تا با فراغت بیشتر تو را عبادت کنم، تقاضایم را برآوردی، تو را شکر و سپاس می گویم."

آن حضرت زندانی شدن را که در مسیر نهی از منکر بود، از نعمتهای الهی می دانست، و از اینکه در زندان توفیق بیشتر برای ارتباط با خدا یافته، شکر و سپاس الهی را به جای می آورد.

چندی بعد که امام کاظم(ع) را به زندان سخت "سِندی بن شاهک" بردند، و در آن جا تحت شکنجه های شدید قرار گرفت، هارون یکی از درباریان خود به نام "ربیع" را مأمور کرد که به زندان نزد امام کاظم(ع) رفته و از او دلجویی کند و پیشنهاد آزاد شدن از زندان را به او بدهد.

ربیع در زندان، به محضر امام کاظم(ع) رسید و به آن حضرت چنین گفت: "برادرت هارون مرا نزد تو فرستاده، او سلام رساند و گفت به شما چنین عرض کنم؛ چیزهایی درباره تو به من خبر داده اند که مرا پریشان ساخت. از این رو، از مدینه تو را به بغداد نزد خود آوردم، در مورد آن چیزها تحقیق کردم دیدم، تو از همه عیوب پاک هستی و فهمیدم که نسبت دروغ به تو داده اند. اینک با خود فکر کردم که تو را به خانه ات در مدینه بازگردانم، یا نزد خود نگه دارم، به این نتیجه رسیدم که اگر نزد من باشی، سینه ام از عداوت تو خالی تر خواهد شد و دروغ بدخواهان را آشکارتر خواهد کرد، من ربیع را مأمور کردم تا هرگونه غذایی را مایل هستی و هرگونه تقاضایی داری تأمین کند، با کمال راحتی از او بخواه که بر آورده خواهد شد."

امام کاظم(ع) به پیام هارون بی اعتنایی نشان داد

امام کاظم(ع) با کمال بی اعتنایی به پیام هارون، در دو جمله کوتاه و پرمعنی که نشان دهنده مقاومت و صلابتش بود، در پاسخ ربیع فرمود: "اموال خودم نزد من حاضر نیست تا از آن بهره مند شوم و خداوند مرا درخواست کننده از خلق نیافریده است." آن گاه بی درنگ برخاست و گفت: الله اکبر و مشغول نماز شد.

ربیع، پس از انجام مأموریت، نزد هارون بازگشت و ماجرای ملاقات خود را با امام(ع) به هارون گزارش داد. هارون به ربیع گفت: "روحیه موسی بن جعفر(ع) را چگونه دیدی؟ و نظرت درباره او چیست؟"

ربیع در پاسخ گفت: هرگاه بر روی زمین خطی ترسیم شود و موسی بن جعفر(ع) وارد آن خط شود، سپس بگوید از آن خط خارج نمی شوم، هرگز خارج نخواهد شد.

هارون که امام کاظم(ع) را می شناخت و از مقاومت و اراده قاطع آن حضرت باخبر بود، سخن ربیع را تصدیق کرد و گفت: "همین گونه است که گفتی و من بیشتر دوست دارم که او نزد من در زندان بغداد بماند." آن گاه به ربیع گفت: "این موضوع محرمانه بماند، مبادا آن را برای کسی نقل کنی."

امام کاظم(ع) در یکی از نامه های حماسی خویش که از زندان به کاخ هارون ارسال کرد، چنین نوشته بود: ای هارون! هیچ روز سخت و پر محنتی بر من نمی گذرد، مگر اینکه روزی از راحتی و آسایش و رفاه تو کم می شود؛ اما بدان که هر دو رهسپار روزی هستیم که پایان ندارد و در آن روز، مفسدان و تبهکاران زیانکار و بیچاره خواهند بود.

زندگی امام کاظم(ع) در زندان؛ حقیقت توحید و ارتباط خالص با خدای بزرگ

زندگی قهرمانانه امام کاظم(ع) در زندان، حقیقت توحید و ارتباط خالص با خدای بزرگ را نشان داد و با صبر و مقاومتش بر ستمگران تاریخ آموخت که با بند و زنجیر، نمی توان چراغ آزادی و فضیلت را خاموش کرد.

عاقبت آن امام بزرگوار در سال 183 هجری در 55 سالگی و پس از آنکه چندین سال از این زندان به آن زندان انتقال می یافت و در زندانهای تاریک با محبوب و معشوق حقیقی خود راز و نیاز می کرد، به دست "سِندی بن شاهک" و به دستور هارون مسموم و به شهادت رسید.

حضرت موسی بن جعفر(ع) با اینکه مدتهای طولانی را در زندانهای مختلف نظام طاغوتی هارون سپری کرد و در شکنجه گاههای مخوف، به دست شقی ترین مأموران سپرده شده بود، اما لحظه ای از گفتن سخن حق و نشر حقایق الهی کوتاهی نکرد و در فرصتهای مناسب گفتارهای بیدارگرانه و هشدارآمیز خود را به گوش سردمداران دنیا پرست نظام حکومتی رساند و به ایفای نقش خطیر خویش در جامعه اسلامی پرداخت.

امام موسی کاظم(ع) توانست با حق خواهی به عنوان هدف آرمانی در زندگی فردی و اجتماعی خویش و ظلم و باطل ستیزی، در چنان جایگاهی قرار گیرد که مصداق بارز کاظم شناخته شود. کاظمیت آن امام همام(ع) زمانی معنای واقعی به خود گرفت که در برابر فشارهای ظالمان و سختی ها و مصایب بی شماری که از سوی دشمنان اعمال می شد، صبر و شکیبایی ورزید و با کظم و خود نگه داری و محافظت بر اصول حق و ارزشی به مبارزه خویش ادامه داد.

در سیره امام کاظم(ع) حق گرایی و باطل ستیزی در عمل اجتماعی و سیاسی از جایگاه خاصی برخوردار بود. آن بزرگوار هرگز حاضر نشد تا با وجود زندانها و شکنجه ها دست از حق گویی و حق گرایی برداشته و با باطل کنار آید.