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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

احسان اوغلو ساخت 130 واحد مسکونی در شرق قدس را محکوم کرد

احسان اوغلو ساخت 130 واحد مسکونی در شرق قدس را محکوم کرد

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی به شدت تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت 130 واحد جدید مسکونی برای شهرک نشینهای صهیونیستی در قدس اشغالی به ویژه شرق قدس را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان همکاری اسلامی طی بیانیه ای اظهار داشت: این سیاستهایی که رژیم صهیونیستی اعمال می کند نقض آشکار قوانین بین المللی است.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی با تأکید بر اهمیت ورود شورای امنیت سازمان ملل و کمیته چهارجانبه به این موضوع گفت: باید علیه رژیم صهیونیستی و تخاصم ادامه دار آن نسبت به مردم فلسطینی اقدامی صورت بگیرد.

رژیم صهیونیستی در راستای یهودی‌سازی قدس فعالیتهای متعددی دارد که شهرک سازی از جمله این فعالیتها است، این رژیم همچنین پیش از این طرح قدس پایتخت رژیم صهیونیستی را نیز مطرح کرده است .
 

کد مطلب 1498222

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