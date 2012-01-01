تجهیز 300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی به سیستم آبیاری مدرن

به گزارش خبرنگار مهر، فیض الله شمس صبح یکشنبه در جریان بازدید از روند اجرای طرحهای سیستم آبیاری تحت فشار ارومیه اراضی آبی دارای قابلیت اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار استان را 300 هزار هکتار دانست و افزود : تا پایان سالجاری 16 درصد از این اراضی به سیستم آبیاری تحت فشار تجهیز می شوند .

وی با اشاره به اینکه 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی امسال به سیستم آبیاری تحت فشار تجهیز می شوند، بیان داشت : : در حال حاضر در 34 هزار هکتار از اراضی زراعی این سیستم در دست اجرا بوده که از این میزان 9 هزار هکتار اراضی خرده مالکی است .

سرپرست مدیریت آب، خاک جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی با بیان اینکه دو هزار و 20 هکتار از این اراضی به سیستم آبیاری تحت فشار تجیهز شده و در هفت هزار و 35 هکتار دیگر نیز در دست اجرا است، ادامه داد : 13 هزار هکتار از اراضی واقع در شبکه های مدرن نیز در دست مطالعه و اجرا قرار دارد .

به گفته شمس اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشار در آذربایجان غربی هم اکنون 28 هزار هکتار بوده که بر اساس پیش بینی انجام شده این میزان با طرحهای در دست اجرا تا پایان امسال به 48 هزار هکتار افزایش پیدا کند .

این مسئول ادامه داد : امسال برای اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در آذربایجان غربی 270 میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده که از طریق بانک کشاورزی و صندوق توسعه بخش کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد .