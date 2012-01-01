نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی چترود راه اندازی می شود

محمد بصیریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش چترود شهرستان کرمان به زودی راه اندازی خواهد شد.

بصیریان همچنین با اشاره به راه اندازی نمایندگی در بخش های راین و ماهان ابراز داشت: در نظر داریم که این امر را در سایر بخش های شهرستان کرمان نیز اجرایی کنیم.

این مسئول تصریح کرد: با افتتاح نمایندگی در بخش های کرمان زمینه لازم برای انجام فعالیت‌های فرهنگی و ارزشی در این مناطق بیش از پیش مهیا می شود.

وی گفت: از جمله بخش هایی که در چترود برپا می شود می توان به برنامه هایی چون شبی در محضر قرآن، شب شعر آئینی، نمایشگاه هنری عفاف و حجاب اشاره کرد.

این مسئول یادآور شد: تقویت و توسعه برنامه‌های قرآنی یکی از مهم ترین محورهای ارشاد کرمان است.