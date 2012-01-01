دکتر بهمن یزدی صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این موضوع که 10 دی ماه آخرین فرصت اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد برای ارائه گزینه های خود برای ریاست دانشگاه آزاد به دفتر وزیر علوم بود، گفت: من گزینه ای معرفی نکرده ام اما دیگران معرفی کرده اند و دیدم که برخی از افراد در همان جلسه هیئت امنا کاغذی نوشتند و به وزیر علوم دادند.

وی اضافه کرد: خبر دارم که برخی در این جلسه اسامی را به وزیر علوم داده اند.

یزدی صمدی درباره اینکه چه کسانی به عنوان گزینه های اعضای هیئت امنا مطرح شده اند، گفت: من اطلاعی از اینکه چه کسانی به عنوان گزینه های ریاست مطرح شده اند، ندارم و مشخص نیست که کدامیک از افراد شانس بیشتری دارند.

وی درباره جلسه بعدی هیئت امنای دانشگاه آزاد گفت: جلسه 21 دی ماه است اما هنوز خبر نداده اند.

به گزارش مهر، اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی براساس اعلام وزیر علوم، تا 10 دیماه فرصت داشتند که سوابق علمی و اجرایی گزینه های خود را برای ریاست دانشگاه آزاد به دفتر وزیر علوم ارسال کنند.

پس از برگزاری جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در روز 30 آذر ماه، مقرر شد جلسه بعدی که درباره پیشنهاد رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی است در روز 21 دی ماه جاری برگزار شود. به گفته وزیر علوم، جلسه 21 دیماه 90 تنها برای انتخاب رئیس جدید دانشگاه آزاد تشکیل می شود و به طور قطع و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این جلسه فقط به منظور پیشنهاد رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می شود.

محمدرضا مخبر دزفولی - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر انتخاب رئیس جدید دانشگاه آزاد در جلسه 21 دی ماه تأکید کرد.