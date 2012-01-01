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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

گزارش روزانه سکه و ارز/

سکه تمام طرح قدیم 640هزار تومان/ دلار 1590 تومان شد

سکه تمام طرح قدیم 640هزار تومان/ دلار 1590 تومان شد

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه به 617 هزار تومان و هر دلار نیز به 1590 تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز یکشنبه به 640 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 617 هزار تومان است. قیمت بانکی سکه تمام طرح جدید 612 هزار تومان اعلام شد.

همچنین هر قطعه نیم سکه در بازار 296 هزار تومان و ربع سکه هم 153 هزار تومان اعلام شده است. در همین حال، قیمت سکه های گرمی نیز طی روز جاری در بازار 78 هزار تومان است، ضمن اینکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1564 دلار است.

بررسی وضعیت قیمتی بازار ارزها نیز نشان می دهد که هر دلار آمریکا امروز 1555 تومان خریداری و 1590 تومان نیز فروخته می شود. یورو 2020 تومان قیمت خرید و 2060 تومان نیز فروخته می شود، همچنین هر پوند هم 2465 تومان خریداری و 2485 تومان قیمت فروش دارد.

کد مطلب 1498236

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