آغاز ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام آزمون سراسری (پزشکی و غیر پزشکی) سال 91 تا ساعت 24 روز چهارشنبه 21 دی ماه ادامه خواهد داشت.

داوطلبان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org نسبت به خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب اقدام کنند.

دفترچه راهنمای آزمون سراسری (پزشکی و غیر پزشکی) سال 91 دانشگاه آزاد اسلامی از طریق همین پایگاه قابل مشاهده و دریافت است.

داوطلبان این آزمون همچنین می توانند در صورت تمایل با مراجعه به دفاتر پستی در سراسر کشور، نسبت به تهیه دفترچه راهنما اقدام کنند.