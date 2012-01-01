  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۶

مهلت ثبت نام تا 21 دیماه/

آغاز ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد از فردا

آغاز ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد از فردا

ثبت نام در آزمون سراسری (پزشکی و غیر پزشکی) سال 91 دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 12 دی ماه از طریق پایگاه اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام آزمون سراسری (پزشکی و غیر پزشکی) سال 91 تا ساعت 24 روز چهارشنبه 21 دی ماه ادامه خواهد داشت.

داوطلبان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org نسبت به خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب اقدام کنند.

دفترچه راهنمای آزمون سراسری (پزشکی و غیر پزشکی) سال 91 دانشگاه آزاد اسلامی از طریق همین پایگاه قابل مشاهده و دریافت است.

داوطلبان این آزمون همچنین می توانند در صورت تمایل با مراجعه به دفاتر پستی در سراسر کشور، نسبت به تهیه دفترچه راهنما اقدام کنند. 

کد مطلب 1498238

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها